Saisonstart in Bad Bodendorf

Start in die Minigolf-Saison in Bad Bodendorf.

BAD BODENDORF. Das kristallklare Wasser im Becken hat konstant 24,2 Grad. Die Einrichtung wird in dieser Saison 80 Jahre alt.

Von Bernd Linnarz, 15.04.2017

Gutes Badewetter sieht anders aus: Knapp zweistellige Außentemperaturen gab es für die ersten Härtefans des nostalgischen Thermalfreibades in Bad Bodendorf, die bereits kurz nach sechs Uhr ihre Bahnen zogen. Dafür plätscherte das kristallklare Heilwasser allerdings mit angenehmen 24,2 Grad im Becken.

Das Anschwimmen in Bad Bodendorf ging traditionell an Gründonnerstag über die Bühne. Das Nostalgiebad ist das erste seiner Art in der Region, das in die Saison gestartet ist. Gute Nachricht für die Freunde des Bades: Die Eintrittspreise bleiben stabil.

Für Bürgermeister Wolfgang Kroeger war es die letzte offizielle Begrüßungsansprache beim Anschwimmen. Er erinnerte dabei auch an schwere Zeiten, als das Bad knapp vor seiner Schließung stand. Er dankte besonders Hans Diedenhofen und den Freunden des Thermalbades, die seit mehr als fünf Jahren mit Spenden und viel Eigenleistung zum Erhalt des Bad beitragen. Ein dickes Lob gab es auch für Pächter Frank Riffel und Ehefrau Eva.

Kroeger legte die Fortführung des Badbetriebes als touristisches Alleinstellungsmerkmal von Bad Bodendorf seinem möglichen Nachfolger ans Herz. Die Botschaft kam wohl an. Denn mit Andreas Geron, Alexander Albrecht und Martin Braun waren alle drei bisherigen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im September anwesend. Kroeger machte klar, dass das Bad eine Einrichtung der Gesamtstadt sei und „eben nur zufällig in Bad Bodendorf liegt“. Das Thermalbad wird in dieser Saison 80 Jahre alt.

Der Förderverein hat sich für die Zukunft das Motto „Rettet das Seepferdchen“ auf die Fahnen geschrieben. Im Bad soll Schwimmunterricht für die Grundschüler der Stadt angeboten werden. Erste Vorgespräche haben bereits stattgefunden. Frank Riffel wird diese Kurse leiten. Und noch eine Neuerung gibt es: Die Gastronomie des Bades ist an das deutsch-iranische Ehepaar Ali und Rosita Aslani aus Bad Neuenahr verpachtet worden. Das Paar hat zwei kleine Kinder und betreibt auch die Cafeteria im Bad Neuenahrer Twin.

Im Bad Bodendorfer Kurviertel hatten aber auch die beiden Stellflächen des Wohnmobilhafens im Kurpark und am Sportplatz ihre offizielle Saisoneröffnung. Ebenso öffnete die Tourist-Info erstmals in diesem Jahr ihre Pforten. Und auch der Mini-Golfplatz an der Ahr startete Gründonnerstag in die Saison. Pächterin Aneta Reisdorff geht bereis in ihr elftes Jahr. Die Mitglieder des Minigolf-Clubs hatten die Anlage fein herausgeputzt.