Durch Osteuropa ins Schtetl

NIEDERZISSEN. Das Duo Tangoyim gastiert in der ehemaligen Synagoge in Niederzissen und spielt jiddische Lieder, ungarische Czardas und Klezmermusik.

Von Andrea Simons, 07.09.2017

Der Wechsel von getragenen und atemberaubend schnellen Tänzen ließ bei den Zuhörern keine Langeweile aufkommen. Die zweite musikalische Klezmerreise des Duos Tangoyim, alias Stefanie Hölzle und Daniel Marsch, in der ehemaligen Synagoge Niederzissen führte – so das Motto – „von Yurop nach Amerike“. Quer durch Europa, vor allem auf den Balkan und zur versunkenen Welt des jiddischen Schtetls, und weiter ins Amerika der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ging die Reise.

Auf Einladung des Kultur- und Heimatvereins Niederzissen moderierten die beiden Musiker, sangen und agierten auf Geige, Bratsche, Klarinette und Akkordeon. Sie interpretierten traditionelle Klezmermusik, jiddische Lieder und jiddische Tangos aus Osteuropa mit in einer Mischung aus Walzern und ungarischem Czardas.

So bot der Abend den Zuhörern mehr als mitreißenden Klezmer mit Klarinette, Geige und Akkordeon. Mal traurig, mal heiter und oft mit einem Augenzwinkern, erzählten die Lieder sowohl von vergangener Liebe, als auch vom chassidischen Rebben, der dem aufgeklärten Philosophen, Denker und Erfinder allein durch die Kraft seines Glaubens überlegen ist. Neben Hochzeitstänzen und sehnsuchtsvollen Äußerungen nach einem besseren Leben in der neuen Welt erklang immer wieder der jiddische Tango. Wehmut traf überschäumende Lebensfreude. Daniel Marsch sang mit rauchiger Stimme von Liebe und Heirat, fragte „What can you makh, s'iz Amerike?“ und widmete sich der „grine Kuzine“ (Cousine), der Amerika kein Glück brachte. Stefanie Hölzle verfeinerte mit Geige und Bratsche den Ton und umspielte kraftvoll Gesangsstimme und Akkordeons und sang auch selbst.

Im zweiten Konzertteil stimmten die Besucher in den Refrain ein und gingen auch sonst begeistert mit. Sie entließen die Musiker erst nach zwei Zugaben. Eine davon war der von Daniel Kahn zum 80. Geburtstag des Liedermachers Franz-Josef Degenhardt arrangierte Song „Die alten Lieder“. Das Duo beabsichtigt, 2019 wieder in der ehemaligen Synagoge Niederzissen zu spielen. Als nächstes tritt dort am Samstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr das Duo Lumimare mit Michaela Neuwirth (Querflöte) und Mathias Schabow (Piano) auf. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Kartenreservierung beim Kultur- und Heimatverein Niederzissen unter 0 26 36/64 82 oder per E-Mail an info@khv-niederzissen.de.