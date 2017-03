Einbruch in Bad Breisig

BAD BREISIG. Groß angelegte Fahndung der Polizei nach Einbruch in ein Fitnessstudio. Ein Hubschrauber war an der Suche ebenfalls beteiligt.

Es ging wohl nur um Sekunden, dann hätte die Polizei Remagen am Donnerstagabend in Bad Breisig zwei Einbrecher dingfest machen können. Kurz nach 22 Uhr informierte ein Zeuge die Beamten über verdächtige Bewegungen in einem geschlossenen Fitnessstudio nahe der B 9. Noch während des Notrufes konnten zwei Streifenwagenbesatzungen dorthin geschickt werden.

Als die Beamten das Gebäude abriegelten, stellten sie fest, dass eine Tür auf der Gebäuderückseite aufgebrochen worden war. Zur Verstärkung, Absicherung und Fahndung, die erfolglos blieb, wurden ein Diensthundeführer, weitere Kollegen sowie der Polizeihubschrauber hinzugezogen. Die Einbrecher hatten mehrere Räume nach Bargeld abgesucht, aber nur geringe Beute gemacht. Ein Täter kann beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schmales, rasiertes Gesicht, Brille und helle Haarfarbe. Er trug eine weiße Kappe und eine helle Jeansjacke. Sein Begleiter war vermutlich gleichen Alters und von vergleichbarer Statur. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die eventuell auch in den Tagen zuvor schon aufgefallen sind: 0 26 42/9 38 20.