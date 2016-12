Tradition im Weinort an der Ahr

27.12.2016 DERNAU. Die Blaskapelle spielte traditionelle Weihnachtslieder auf dem Dorfplatz. Dann zogen die Dernauer in das Gotteshaus zur Christmette ein.

Das hat Tradition: am frühen Heiligen Abend spielten am Dernauer Dorfplatz Musiker der örtlichen Blaskapelle auf. Unter Leitung von Werner Schüller waren traditionelle Weihnachtslieder zu hören.

„Stille Nacht“ oder „Vom Himmel hoch da komm ich her“ verstärkten die weihnachtliche Stimmung bei den rund 80 Zuhörern noch einmal. Es war zudem eine schöne Überbrückung eines Teils der Wartezeit bis zur Christmette am späten Abend in der Dernauer Kirche. Der Dernauer Dorfplatz war im Übrigen nicht der einzige Ort, an dem die Blaskapelle am Heiligabend weihnachtliche Klänge zelebrierte. Zuvor gab es ein Konzert in Marienthal. (Thomas Weber)