Innung Kreis Ahrweiler

KEMPENICH. Nach 14 Lossprechungen im Vorjahr erhielten nun 20 Prüflinge im Metallhandwerk die Zeugnisse. Bekommt das Handwerk in Sachen Nachwuchs allmählich die Kurve?

Von Thomas Weber, wbe, 19.02.2017

Zumindest im Metallhandwerk der Innung des Kreises Ahrweiler scheint Land in Sicht. Waren es nämlich im vergangenen Jahr gerade einmal 14 neue Gesellen, die ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen durften, so hat sich die Zahl in diesem Jahr um fast 50 Prozent auf immerhin 20 erhöht. Sie durften das Ende der Lehrzeit bei der Lossprechung in Kempenich feiern. Innungsobermeister Bernd Klein und der Prüfungsausschussvorsitzende Guido Höfer überreichten die Zeugnisse gemeinsam mit Handwerkskammer-Präsident Kurt Krautscheid. Der war nach Kempenich gereist, um den neuen Gesellen zu gratulieren und auf den hohen Stellenwert des Handwerks hinzuweisen.

So konnte sich Matthias Diewald aus Jammelshofen als Lehrlingsbester über einen Preis in Höhe von 500 Euro freuen, den Kreissparkassen-Vorstand Guido Mombauer aus Mitteln der Sparkassen-Stiftung überreichte. Für den Zweitplatzierten Niklas Winnen aus Kalenborn und den Dritten Till Prew aus Sinzig gab es von der Innung ebenfalls Preise.

Die neuen Gesellen im Metallhandwerk: Nico Bachem, Grafschaft (Ausbildungsb Sterzer Sicherheit, Bad Breisig), Nils Bergk, Berg (Hengsberg GmbH & Co. KG, Grafschaft), Johannes Burmeister, Andernach (Hans Kessel GmbH, Remagen), Gianluca D`Agosta, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Meta-Bau Cestnik, Bad Neuenahr-Ahrweiler), Matthias Diewald, Jammelshofen (Volker Kloss, Kaltenborn), Tobias Ebert, Weibern (Christoph Nett, Kempenich), Leon Görres, Remagen (Josef Werner Schaefer, Remagen), Christopher Grett, Müsch (Martin Schmitt GmbH, Insul), Patrick Harst, Spessart (Günter Müller, Spessart), Peter Jakobs, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Willerscheid GmbH & Co. KG, Bad Neuenahr-Ahrweiler), Dennis Klapperich, Kempenich (Schmickler GmbH & Co. KG, Remagen), Tim Lanzerath, Berg (Sonntag GmbH, Remagen), Erik Laußer, Mayschoß (Schmickler GmbH & Co. KG, Remagen), Oliver Oedekoven, Sinzig (Sterzer Sicherheit, Bad Breisig), Bernhard Preis, Wachtberg (Schmickler GmbH & Co. KG, Remagen), Till Prew, Sinzig (Alex Ehlert, Bad Breisig), Regnier Reuter, Rodder (Jüngling GmbH, Rodder), Dennis Subert, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Meta-Bau Cestnik, Bad Neuenahr-Ahrweiler), Nikolas Swiercz, Schalkenbach (Paul Schäfer GmbH, Grafschaft), Niklas Winnen, Kalenborn (Gerd Hoffmann, Ahrbrück).⋌⋌