8,4 Millionen Euro Umsatz

DERNAU. Einem Jahr der Veränderungen auf der einen Seite steht bei der Dagernova Weinmanufaktur als Genossenschaft mit rund 600 Mitgliedern eines der stärksten Jahre gegenüber. Es konnte ein Zuwachs von 7,5 Prozent erreicht werden.

„In einem Weinmarkt, der nicht von Wachstum, sondern von Verdrängung gezeichnet ist, ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis“, sagte Vorstand Thomas Monreal. Er erläuterte mit seinem Vorstandskollegen, Kellermeister Günter Schüller, die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016/2017 nach der Generalversammlung am Mittwoch im Saal des Culinariums, die von mehr als 200 Mitgliedern besucht wurde. Mit einer Bilanzsumme von 11,8 Millionen Euro und einem Eigenkapital von rund sechs Millionen Euro, was einer Quote von mehr als 50 Prozent entspricht, „ist das eine Basis, die auch nach Aussage des prüfenden Verbandes ihresgleichen in Deutschland sucht. Ein solches Polster lässt einen ruhig schlafen und kann auch mal ein Frostjahr verkraften“, so Monreal. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss betrug 129 000 Euro.

1,5 Millionen Kilogramm Trauben wurden im Herbst 2016 geerntet, 1,4 Millionen Liter Wein, Sekt, Traubensaft und Branntwein verkauft. Davon deutlich mehr als 50 Prozent an den Endverbraucher, sprich in Dernau und Bad Neuenahr sowie online, rund 30 Prozent an den Einzelhandel, der Rest an Gastronomie und Export. „Letzterer spielt noch eine untergeordnete Rolle, doch die rotweinaffinen Beneluxländer müssen bearbeitet werden“, findet Monreal.

Kleinerer Vorstand kann flexibler reagieren

Veränderungen traten nicht nur durch die Aufhebung des Culinarium-Pachtvertrages auf – es wurde für die Gastronomie daraufhin eine eigenständige GmbH als Tochter der Genossenschaft gegründet –, sondern auch durch die Verabschiedung von Geschäftsführer und Vertriebler Friedhelm Nelles. Die Neustruktur sieht eine Verschlankung des Vorstandes auf das Duo Monreal-Schüller vor, „was uns im Mix Vertrieb und Produktion eine größere Schlagkraft und eine flexible Reaktion auf dem Markt ermöglicht.“ Der neue Vertriebsleiter Mirco Burkardt übernimmt ein Feld, das stark umkämpft wird. „Deutschland ist eine rabattliebende Nation. Der Preiskampf im Handel ist für uns unhaltbar, wenn es beim Discounter einen badischen Spätburgunder für 1,99 Euro gibt. Unsere Winzer arbeiten pro Jahr und Hektar 1500 Stunden in den Steillagen. Billig ist nicht unsere Stärke und nicht unser Ziel. Wir müssen unsere Qualität in die Regale bringen und uns durch Kooperationen breiter aufstellen. Dem Käufer im Supermarkt muss klar werden, dass wir das einzige deutsche Anbaugebiet sind, in dem zu 100 Prozent selektive Handlese erfolgt“, betonte der Vorstand, der 2018 mit den Ahrwein-e.V.-Kollegen an einer Konzeptionierung der Marke „Ahr“ arbeiten will.

Die von den aktiven 400 Winzern zu bearbeitende Fläche blieb mit 156 Hektar konstant. Auch wenn es noch einem Blick in die Glaskugel gleichkommt: Es zeichnet sich eine Überalterung der Winzer ab, und der Nachwuchs wird nicht alle frei werdenden Flächen auffangen können. Künftig werden also weniger Mitglieder mehr Hektar zu bearbeiten haben. „Doch die Vielfalt der Lagen durch unterschiedliche Böden zwischen Heimersheim und Rech, die kein anderes Anbaugebiet bieten kann, wollen wir erhalten“, betonte Schüller.

Der Kellermeister ging auf den Herbstbericht ein (der GA berichtete), die vielfältigen Aktivitäten der 25 Jungwinzer der „Mission Steillage“ sowie die zahlreichen Auszeichnungen unter anderem im Feinschmecker, Gault Millau und Vinum-Weinführer. Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Marner verabschiedete Nelles und Werner Arend, der mehr als 25 Jahre Aufsichtsratsmitglied war. Neu gewählt wurden Stefan Stahl aus Bachem und Christian Althammer aus Lantershofen, wiedergewählt wurde Toni Weil aus Dernau. Geehrt wurden Robert Mathias Ley aus Dernau und Luise Marciniak aus Rech (beide 60 Jahre) sowie Gerhard Josten aus Dernau (50 Jahre) für ihre langjährige Mitgliedschaft.