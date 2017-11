Sinziger Dreifaltigkeitsweg wird ausgebaut

Unübersichtliche Situationen soll es am Sinziger Schulzentrum in Zukunft nicht mehr geben.

SINZIG. In Sinzig soll der Dreifaltigkeitsweg ausgebaut werden. Grund sind nicht nur erforderliche Kanalbaumaßnahmen, sondern auch Überlegungen, den Verkehr in dieser Straße, die zu den Sinziger Schulen führt, zu beruhigen und übersichtlicher zu machen.

Insbesondere Schulbusse und „Helikopter-Eltern“, die ihre Kinder tagtäglich zur Schule bringen und von dort abholen, haben in der Vergangenheit zunehmend für Verdruss gesorgt.

Wie das Bad Neuenahrer Ingenieurbüro Hermann Terporten in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Sinzig ausführte, soll zunächst in vier Metern Tiefe ein neuer Kanal verlegt werden. Alleine diese Arbeiten werden voraussichtlich 14 Monate in Anspruch nehmen. Danach folgt der Straßenausbau, der sich über die Gesamtlänge von 800 Metern auf dem Dreifaltigkeitsweg erstrecken wird. Keine Frage: Auf die Anlieger kommt während der Gesamtbaudauer von zweieinhalb Jahren so manche nervliche Belastung zu, da Sperrungen und Umleitungen unerlässlich sein werden.

Kombinierter Fuß- und Radweg vorgesehen

Auf der Nordseite der Straße ist von der Einmündung der Kölner Straße aus gesehen ein kombinierter Fuß- und Radweg vorgesehen, auf der Südseite ein schmalerer Bürgersteig. Die Straßendecke soll nach ihrer Fertigstellung aus Bitumen bestehen, vor dem Schulzentrum – so sieht es die aktuelle Planung vor – sind insbesondere zur optischen Abtrennung von Busspuren und Radweg Pflasterungen vorgesehen. Wie Peter Terporten vom Bad Neuenahrer Planungsbüro ausführte, will man im Einmündungsbereich zur Jahnstraße eine Überkreuzung von Bus- und Radstrecke vermeiden.

Ohnehin sollen an Einmündungen Markierungen aufgetragen werden, die deutlich machen, dass Radfahrer Vorrang haben. Mit absenkbaren Pollern will man vor dem Schulzentrum dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr bis fast ins Klassenzimmer fahren können. Fest steht, dass es auch eine neue Straßenbeleuchtung geben wird.

Die Gesamtbaukosten werden sich nach aktueller Schätzung auf etwa 2,5 Millionen Euro belaufen, die sowohl vom Straßenbaulastträger als auch von den Anliegern aufzubringen sein werden.

Anliegerversammlung

Mit welchem Prozentsatz die Anrainer an den Baukosten beteiligt werden, steht noch nicht fest. Ortsvorsteher Gunter Windheuser wies darauf hin, dass es hierzu noch eine Anliegerversammlung geben werde.

Schon jetzt sind jedoch im Dreifaltigkeitsweg wohnende Sinziger beunruhigt. Sie befürchten, dass es zu einer Verschlimmerung der Verkehrssituation in den Nebenstraßen – beispielsweise in der Pestalozzistraße – kommen könne, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr bis zur Schultüre fahren könnten.

Ohnehin sahen einige Anlieger den Sinn des Straßenausbaus – losgelöst vom Kanalbau – kaum ein. Eine wirkliche Verbesserung könne nicht erkannt werden, meinte ein Anwohner. Vorgeschlagen wurde, den gesamten Dreifaltigkeitsweg zur Einbahnstraße zu machen, oder zumindest in dem Teilbereich zwischen Kölner Straße und Jahnstraße. Der Ortsbeirat will diese Anregungen an das Sinziger Rathaus weitergeben.