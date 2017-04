Tourismus im Ahrtal

DERNAU. Der „Dernauer Weinfrühling“ lockte bei bestem Wetter die Gäste in Scharen an. Auf der ausgeschilderten Route gab es 14 Winzerstationen.

Von Christine Schulze, 01.05.2017

Die steilen Weinhänge waren bunt am Wochenende rund um Dernau. Winzer und Gastronomen hatten dort ihre Stände aufgebaut, und gut gelaunte Freunde der Ahr und des Dernauer Weins bevölkerten die Hänge. Der achte „Dernauer Weinfrühling“ hatte sie gelockt, das Wetter war optimal, und so rollten im Takt der Ahrtalbahn immer neue fröhliche Besucher an.

„Wir sind heute Morgen überrannt worden“, berichtete Ingrid Näkel vom Verkehrsverein, der die Großveranstaltung organisiert hatte. Die zehn Helfer am Weinbrunnen hatten alle Hände voll zu tun, und immer mehr Gäste kamen, beschafften sich den Wanderplan, gönnten sich das erste Glas Rotwein oder machten gar ein Tänzen im Freien auf dem neu gestalteten Festplatz. Dann ging es los mit leichtem Gepäck, denn überall gab’s genug zu essen, zu trinken sowieso. Und Regenschirme musste diesmal auch niemand dabei haben.

Manche kamen von weit her. So eine junge Frau aus Detmold, der ihr Bekannter aus Oldenburg vom Weinsommer vorgeschwärmt hatte. Er hatte „irgendwann“ das Ahrtal als Urlaubsziel entdeckt. „Hier findet man auf kleinem Raum immer wieder neue, schöne Ecken und besondere Aktionen“, freute er sich. Bis Montag wollten die beiden die Ahr genießen.

14 Winzerstationen gab’s diesmal auf der ausgeschilderten Route, die sich auf den Wirtschaftswegen und in unterschiedlichen Höhenlagen durch die Hänge zog. So konnte jeder nach Lust und Laune wandern. Viele Winzer hatten sich beteiligt, die schon in früheren Jahren mitgemacht hatten. Neu dabei war das Marienthaler Weingut A&C Trautwein mit einem jungen Winzer von der Ahr nebst Winzerin vom Kaiserstuhl. Die Gäste konnten Weine vom lehmigen Boden in Süddeutschland mit denen vom Ahrtaler Schieferboden vergleichen.

„Die Besucher finden die Unterschiede spannend“, hatte Christoph Trautwein schnell gemerkt. „Wir hatten gedacht, da kommt mal immer so einer vorbei, und waren richtig überrascht von den vielen Wanderern, die gleich am Morgen da waren.

Die machten es sich in der schon wärmenden Sonne auf Strohballen und Holzbänken gemütlich und genossen den angenehmen Start in den freien Tag. Überall gehörte der Blanc-de-Noir-Wein zu den Rennern des Tages, aber auch dunkelrot gekelterte Spätburgunderweine glänzten in den Gläsern. Eine Gruppe aus Sankt Augustin hatte es sich am Stand des Weinguts Schumacher aus Marienthal gemütlich gemacht. „Wir kommen jedes Jahr und haben schon den ersten Weinfrühling mitgemacht, schon der war sensationell“, erinnerten sich die Weinfreunde, von denen sich jeder einen anderen Wein hatte einschenken lassen, um möglichst viele zu probieren. „Die Weinkultur hier an der Ahr ist schön geworden, da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles verändert. Man sieht, dass auch die kleinen Weingüter Qualität produzieren. Zwar sind die Weine nicht billig, aber sie sind gut“, lobten die Gäste.

Dicht gedrängt genossen die Wanderer an der Heinrich-Nietgen-Ruh die Sonne, den Wein und die prächtige Sicht ins Tal und auf Dernau, wenn auch die Wingerte sich noch in winterlichem Braun-Grau präsentierten.

Beim Betrachten der Steillagen sagt einer zu seiner Begleiterin: „Wenn du da 20 mal am Tag rauf und runter müsstest, hättest du solche Waden.“ Und er machte eine entsprechende Handbewegung. Mit geräucherten Forellen, Rindfleisch vom Grafschafter Bauernhof, Kaninchen, Kartoffeln mit Kräuterquark, Döppcheskooche, Winzersteaks, Hirschragout und Wildschweinwürstchen kam auch die regionale Küche gut zur Geltung.

Auch an „kleine Wanderstiefelchen“ hatten die Organisatoren gedacht und Spielaktionen vorbereitet. Und am späten Nachmittag konnten sie mit abgestempelter Wanderkarte – wie auch die Großen – an einer Verlosung teilnehmen.