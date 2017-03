Geburtstag in der Eifel

Zum runden Geburtstag von Deutschlands bekanntester Rennstrecke gibt es eine große Party. Gefeiert wird mit besonderen Motorsport-Events und viel Musik.

90 Jahre voller Höhen und Tiefen und vor allem der Emotionen sind seit dem ersten Eifelrennen auf dem Nürburgring vergangen. „Wir blicken voller Stolz zurück und aufgeregt nach vorne“, so der Geschäftsführer der Capricorn Nürburgring GmbH, Mirco Markfort. Er will den lebendigen Mythos nicht nur im Jubiläumsjahr besonders wach halten und auf den Spuren der Motorsportlegenden wandeln. Vielmehr sollen auch neue Akzente gesetzt werden. Zum Beispiel mit Musikfestivals.

Mit Rock am Ring kehrt eine Premiumveranstaltung der Musikszene an die legendäre Rennstrecke zurück. Die Toten Hosen werden dabei sein, wie auch Rammstein oder „System of a Down“. 15 Kilometer Bauzaun werden zum Festival am 2. bis 4. Juni verbaut, 1000 mobile WC-Anlagen werden aufgestellt, 40.000 Park- und 50 000 Zeltplätze werden dann zur Verfügung stehen. 1000 Helfer und Sicherheitsleute sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Ein Discounter („Lidl“) wird eigens einen Festival-Markt aufschlagen.

Der Akzent wird allerdings weiterhin auf dem Motorsport liegen. Einen der Höhepunkte im Jubiläumsjahr wird es im Rahmen der Nürburgring Classic (16. bis 18. Juni) geben: Die Veranstaltung findet auf den Tag 90 Jahre nach dem Eifelrennen 1927 statt, mit dem der Nürburgring eröffnet wurde.