Neue Rettungsleitstelle

Helfer in Bereitschaft: Bei Rock am Ring sind 1500 ehrenamtliche Rotkreuzler aus ganz Deutschland im Einsatz.

NÜRBURGRING. Der DRK-Kreisverband Ahrweiler hat eine neue Bedarfs-Leitstelle im Nürburgring errichtet. Die Feuertaufe ist am Wochenende bei Rock am Ring.

Von Volker Jost, 05.06.2019

„Das Thema Sicherheit wird rund um den Nürburgring professionell bearbeitet, vom Ordnungsamt bis zur Polizei, von der Feuerwehr bis zum DRK“, freute sich Achim Haag, Präsident des Deutschen Roten Kreuz' im Kreis Ahrweiler, bei der Einweihung der neuen internen Bedarfs-Leitstelle des DRK am Nürburgring. „Denn wenn eine mittlere Stadt von 80.000 Menschen wie bei Rock am Ring auf den Nürburgring zieht, ist das Thema Sicherheit besonders wichtig.“

Mit der neuen internen Bedarfs-Leitstelle am Nürburgring habe der DRK-Kreisverband Ahrweiler eine hochmoderne Kontakt-, Koordinations- und Hilfeeinrichtung an der Rennstrecke geschaffen, die allerdings nur bei den rund zwei Dutzend Großveranstaltungen pro Jahr zum Einsatz kommt. Dann jedoch steht diese allen Besuchern, aber auch aktiven Rennfahrern und Teammitgliedern, Rockstars und Roadies für ihre Hilfegesuche zur Verfügung. Die Feuertaufe ist am kommenden Wochenende bei Rock am Ring.

„Für den effektiven und schnellen Einsatz der Hilfskräfte kommt hier ein hochmodernes System zum Tragen, das auch Berufsfeuerwehren in Großstädten verwenden“, berichtete Armin Link, Leiter des DRK-Rettungsdienstes am Nürburgring. Bei Veranstaltungen wie Rock am Ring, die am Freitag beginnt, könnten darüber hinaus alle Sanitätsstellen angebunden werden. „So wird eine direkte Kommunikation ohne Funkverkehr oder Telefonate ermöglicht – allein per Knopfdruck erfolgt die Übermittlung der Patientendaten sowie die Alarmierung des Rettungsdienstes.“ Mit fünf optimal ausgestatteten Arbeitsplätzen könne man mehrere gleichzeitig einlaufende Hilfeersuchen aller Couleur auch gleichzeitig abarbeiten.

Mehr Sicherheit und Versorgungsmöglichkeiten

Für die Annahme und die Bearbeitung von Notrufen sowie die Einteilung von Rettungsmitteln gibt es in der internen Bedarfs-Leitstelle nicht nur drei feste Disponentenplätze. Zwei weitere mobile Plätze können im Bedarfsfall flexibel auf dem Veranstaltungsgelände eingesetzt werden. Bei den Großveranstaltungen sei darüber hinaus auch die Einsatzleitung des Nürburgrings an die Leitstelle angebunden. So können beispielsweise auch die eingesetzten Ordner schnell und effektiv Hilfe anfordern. „Die Investitionen in die technische Infrastruktur stellen eine deutliche Verbesserung der bisherigen DRK-Technik dar“, freute sich Link. Zumal demnächst auch 35 Smartphones dazukomme, mit denen die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften vor Ort und der Leitstelle noch zügiger und effektiver vonstattengehen werde. „Mit der internen Bedarfs-Leitstelle haben wir in Zusammenarbeit mit dem Nürburgring einen weiteren Baustein in der Versorgung Erkrankter, Verletzter oder generell Hilfesuchender am Nürburgring und in der Verbandsgemeinde Adenau geschaffen.“ Und für den Fall, dass wider Erwarten doch einmal die digitale Kommunikation zusammenbreche, sei immer noch der analoge Funk im Hintergrund aktiv. Die Inbetriebnahme der neuen Bedarfs-Leitstelle sei auch für den Nürburgring als Veranstaltungsstätte immens wichtig, bestätigte Mirco Markfort, Geschäftsführer der Nürburgring GmbH. „Das Deutsche Rote Kreuz ist für uns ein kompetenter Ansprechpartner und vor allem ein zuverlässiger Dienstleister, wenn es um die Sicherheit und die Versorgung unserer Besucher geht“, sagte er.

Bislang musste eine mobile Leitstelle der Berufsfeuerwehr Koblenz für die Großveranstaltungen zum Nürburgring gebracht werden. Um dies mit einer permanenten Einrichtung abdecken zu können, hat der DRK-Kreisverband Ahrweiler jetzt das ehemalige Polizeigebäude direkt an der Bundesstraße bezogen und kann von dort nun zentral arbeiten.

Was nicht ohne Helfer funktioniert. So wies DRK-Präsident Haag denn auch darauf hin, dass bei Großveranstaltungen bis zu 1500 ehrenamtliche Rotkreuzler im Einsatz seien.

Die Leitstelle koordiniert sämtliche Sanitäts- und Rettungseinsätze und ist bei Großveranstaltungen unter 02691/302112 zu erreichen.