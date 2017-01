Ausstellung in Altenahr

12.01.2017 ALTENAHR. Pünktlich zum Start in das 70. Geburtsjahr des Landes Rheinland-Pfalz präsentiert der Kulturverein Mittelahr ab 20. Januar im Rathaus Altenahr eine ironische, satirische und humorige Ausstellung zur Geschichte des Landes: „Die Rheinland-Pfalz-Caricade“.

Am 18. März 1947 wurde der erste rheinland-pfälzische Landtag – noch mit Sitz in Koblenz – gewählt und der Entwurf einer Landesverfassung durch eine Volksabstimmung gebilligt. Vorausgegangen war am 30. August 1946 die Grundsteinlegung zur Gründung des neuen Bundeslandes durch ein „königliches“ Dekret.

Der französische Besatzungsgeneral, Commandant en Chef Francais en Allemagne, Pierre König, verfügte an seinem Dienstsitz Baden-Baden mit der Ordonance Nr. 57: „Es wird hiermit ein Land geschaffen, welches die Pfalz und die gegenwärtigen Regierungsbezirke Trier, Koblenz, Mainz und Montabaur umfasst!“

Dem jungen Land aus der Retorte wurde an seiner Wiege kein langes Leben prophezeit. „Land der Rüben und Reben“ spotteten die Nachbarn vor allem im hessischen Rhein-Main-Gebiet, wo man schon Gebietsgelüste in Richtung Rheinhessen entwickelt hatte.

Inzwischen sind Pfalz und Rheinhessen, Hunsrück, Eifel und Westerwald, Mittelrhein, Mosel, Nahe und Ahr zu einem der fortschrittlichsten Bundesländer zusammengewachsen. Rheinland-Pfalz, Kernregion der Europäischen Union, ist nicht nur Weinland Nummer eins in Deutschland. Hochtechnologie und Wissenschaft, Kultur und Touristik, vor allem aber viel Lebensqualität machen das Land zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Regionen Deutschlands.

Kulturverein startet in 25. Gründungsjahr

Natürlich wird in den Karikaturenausstellung nicht nur Friede-Freude-Eierkuchen präsentiert. Missgeschicke und Stolpersteine der Landespolitik, wie der Abschuss von Ministerpräsident Bernhard Vogel durch seine eigene Partei, die Spendenaffäre der CDU, das Malheur mit den Flughäfen Zweibrücken und Hahn oder der nicht mehr rundlaufende Nürburgring waren gefundene Fressen für die Zeichner der Satire.

„Die Rheinland-Pfalz-Caricade“ – entwickelt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturvereins Helmut Schmidt – begleitet die 70-jährige Geschichte unseres Bundeslandes mit siebzig Karikaturen, die vom Kriegsende bis heute in rheinland-pfälzischen Tageszeitungen erschienen sind.

Die Ausstellung, die die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes spöttisch und schmunzelnd auf’s Korn nimmt, ist ein zeitgeschichtliches Dokument, mit dem der Kulturverein Mittelahr auch in sein eigenes Jubiläum, das 25. Gründungsjahr, startet.

Die Ausstellung wird am Freitag, 20. Januar, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Altenahrer Rathauses eröffnet und ist im dortigen Treppenhaus bis zum 17. Februar zu sehen. (ga)