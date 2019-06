Müllsünder in der Region

Sinzig. Müllsünder haben vor dem Schloss in Sinzig ein ganzes Schlafzimmer in Einzelteilen entsorgt. Bürgermeister Andreas Geron hat dem Bauhof sofortige Entfernung angeordnet.

Mehr Sicherheit, mehr Ordnung, mehr Sauberkeit. Das hat sich der von Bürgermeister Andreas Geron initiierte Kriminalpräventive Rat der Stadt Sinzig auf die Fahnen geschrieben.

Da passte es irgendwie überhaupt nicht, dass zu dessen Sitzung am Mittwochabend im Sinziger Schloss ein komplettes abgeschlagenes Schlafzimmer samt Teppich und Bratpfanne als illegaler Müll den Eingang zum Schlossrondell „verzierte“.

„Das kommt Donnerstag sofort weg“, erklärte Geron im Gespräch mit dem General-Anzeiger. „Und wenn ich es selber abholen muss.“ Sichtlich erbost zeigte sich der Stadtchef zum Thema illegaler Müll in Sinzig. Denn, wie Tim Palm vom Ordnungsamt vorrechnete, kostete dessen Entsorgung die Steuerzahler der Stadt allein im vergangenen Jahr einen fünfstelligen Betrag.

Was Geron aber noch mehr ärgert: „Es gibt Leute, die fotografieren den Müll und stellen ihn dann in die sozialen Medien ein. Dieses anstatt einfach im Rathaus Bescheid zu geben und den Missstand zu melden.“ Das sei kein guter Umgang miteinander, kritisiert der Bürgermeister, der seit eineinhalb Jahren im Amt ist. Drastisch führte er aus: „So etwas finde ich zum Kotzen.“ Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Publikation von wilden Müllkippen „dem Ansehen der Stadt schadet“. Geron sähe es viel lieber, wenn die Bürger in solchen Fällen das Beschwerdemanagement der Stadt in Anspruch nehmen würden, „egal auf welchen Kanälen“.