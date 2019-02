SINZIG. Die Sinziger Sozialdemokraten stellen ihre Kandidaten zur Kommunalwahl im Mai auf und wollen die „ideenreiche und konstruktive Arbeit im Rat" fortsetzen.

Hartmut Tann ist der Spitzenkandidat der Sinziger SPD für die Kommunalwahl im Mai. Dies ergab eine Mitgliederversammlung der Partei. Zwei SPD-Ortsvereine auf Sinziger Stadtgebiet sind gemeinsam für die Benennung der Kandidaten für die Stadtratswahlen zuständig. In gutem Einvernehmen bestimmten die Bad Bodendorfer und die Sinziger Sozialdemokraten in der Bad Bodendorfer Winzergaststätte die Kandidaten, die künftig kommunalpolitische Verantwortung übernehmen sollen.

Die SPD geht auf den vorderen Plätzen mit Hartmut Tann, Martin Eggert, Felix Blaich, Silke Martin, Astrid Weiß, Thorsten Schomann, Günter Martin, Hans-Dietrich Laubmann, Gerhard Hennes, Markus Klaes und Marga Drenk ins Rennen. „Die Wahlen werden spannend. Die CDU geht erstmals nicht als Partei des Bürgermeister an den Start, eine neue Wählerliste hat ihre Kandidatur angekündigt und in Sinzig ist vieles in Bewegung“, so Martin Eggert.

Der Anspruch der Sozialdemokraten sei, ihre „ideenreiche und konstruktive Arbeit im Rat fortzusetzen und dabei sozialen Gesichtspunkten mehr Geltung zu verschaffen“. Für Familien, Kinder, Jugendliche und Ältere, für Menschen mit Behinderungen und für Flüchtlinge könne Sinzig „lebenswerter“ werden.

Der Ausbau der Kindertagesstätten, die Stärkung der Schulen, bezahlbares Wohnen, die Unterstützung des Hauses der offenen Tür und die Entwicklung der Infrastruktur und des Tourismus seien einige der Vorhaben der künftigen SPD-Ratsfraktion. Auch zu Themen wie Stadtentwicklung, Wirtschaft und Kultur hätten die Sozialdemokraten Pläne entwickelt.

„Von Willy Brandt wissen wir: Nichts kommt von allein. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Diesem Anspruch werden wir mit unseren Ideen für Sinzig gerecht“, meinte der zuversichtliche Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat und frisch gekürte Spitzenkandidat der Partei, Hartmut Tann.