Kandidaten für den Stadtrat nominiert

SINZIG. Sinzig verliere stetig zukunftsfähige Arbeitsplätze und die Verkehrssituation in der Innenstadt sei ohne klare Priorität für Radfahrer und Fußgänger. Zudem gebe es keinen Plan, wie Sinzig vom wachsenden Tourismus an Rhein und Ahr profitieren könne, beklagen die Sinziger Grünen.

Von Bernd Linnarz, 07.03.2019

„Mehr Grün für Sinzig“: Unter diesem Motto gehen die Sinzig Grünen in die Kommunalwahl. Im Sinziger Schloss wurden die Kandidaten für die Listen des Stadtrats Sinzig und der Ortsbeiräte für Sinzig und Westum gewählt. Auf den ersten acht Positionen für den Stadtrat bewerben sich Hardy Rehmann, Ursula Schwarz, Klaus Hahn, Claudia Thelen, Martin Ruch, Natalie Wendisch, Ralf Urban und Berthold Nechterschen. „Unser Team verbindet langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik mit neuen Mitgliedern und neuen Impulsen“ sagte der Fraktionsvorsitzende der Sinziger Grünen, Klaus Hahn.

Weitere 24 Kandidaten vervollständigen die Liste für den Stadtrat. Für den Ortsbeirat Westum kandidieren Klaus-Jürgen Wilmers, Ursula Schwarz, Ralf Urban und Klaus Hahn. Um die Sinziger Stimmen für den Ortsbeirat bewerben sich Martin Ruch, Claudia Thelen, Holger Schomer, Natalie Wendisch, Hardy Rehmann, Verena Wondratschek, Karin Dörfler, Wilfried Eraßmy und Jürgen Fischer.

„Heute sprechen alle Parteien von Umweltschutz. Wenn es dann aber ernst wird, fehlt die Bereitschaft, hierfür klare Prioritäten zu setzen“, sagte Hardy Rehmann, Geschäftsführer der Sinziger Grünen.

Wahlprogramm soll zeitnah vorgestellt werden

Die Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit in Stadtrat und Ortsbeiräten wurden über die letzten Monate erarbeitet, das daraus entstehende Wahlprogramm soll zeitnah in einer zusätzlichen öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. Ralf Urban stellte dazu die Wahlkampfmotive für den Straßenwahlkampf vor. „Wer Grün wählt, erhält klare Aussagen zu Zielen und Schwerpunkten“, erläuterte Klaus Hahn. „Uns ärgert, dass die Versäumnisse der letzten Jahre auf die Verwaltung geschoben werden. Es gab da auch die zwei großen Stadtratsfraktionen, deren Verhalten mit dafür verantwortlich ist.“

Sinzig verliere Jahr für Jahr zukunftsfähige Arbeitsplätze, die Verkehrssituation in der Innenstadt sei ohne klare Priorität für Radfahrer und Fußgänger und es gebe kein Konzept, wie Sinzig vom wachsenden Tourismus an Rhein und Ahr und der Landesgartenschau profitieren könne. „Wir benötigen einen aktiven Stadtrat mit Ideen und Engagement“, fasste Rehmann das Wahlprogramm zusammen. In der Diskussion wurde deutlich, dass auch Themen, die weit über Sinzig hinausgehen, die anwesenden Mitgliedern bewegen: der dramatische Verlust an Insekten und Singvögeln sowie der schleppende Umstieg auf alternative Energien. Für die Ortsteile Bad Bodendorf und Koisdorf finden in in den kommenden Wochen in den Ortsteilen eigene Listenwahlen statt.