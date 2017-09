Sinzig. Die Stadt Sinzig nimmt Position zur Kritik des Rechnungshofes. Das Papier wird in den Gremien beraten. Bürgermeister: Der Stadt ist durch die "Dienstwagenaffäre" kein Schaden entstanden.

„Der Rat der Stadt Sinzig nimmt das Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch den Rechnungshof des Landes Rheinland-Pfalz und die entsprechenden relevanten Stellungnahmen der Stadtverwaltung zur Kenntnis.“ Diesen Beschluss fasste das Gremium am Donnerstagabend einstimmig. Wissend, dass Bürgermeister Wolfgang Kroeger zuvor erklärt hatte, dass er auf größtmögliche Transparenz Wert legt.

„Der Bericht und die Stellungnahmen werden öffentlich Gegenstand in allen städtischen Gremien sein“, sagte Kroeger im Rat. Nur in dem Fall, bei dem Daten von Mitarbeitern des Rathauses unter Schutz fallen, würden die kompletten Unterlagen dem Rechnungsprüfungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung vorgelegt. „Das ist gesetzlich so vorgeschrieben“, so der Bürgermeister, der den kompletten Bericht samt Statements des Rathauses öffentlich zugänglich machen will. „Den kann ab nächste Woche jedermann im Rathaus einsehen.“

„Zu 23 Feststellungen des Rechnungshofes für den Zeitraum von fünf Jahren haben wir Stellung bezogen“, sagte Kroeger im Ratssaal. „In sechs Fällen könnte der Stadt ein Schaden entstanden sein.“ Dieser liege bei einem Haushalt von 20 Millionen Euro jedoch im Promillebereich. Kroeger im Gespräch mit dem General-Anzeiger: „Der niedrigste Schadensvorwurf sind 87 Euro für Reisekosten, der höchste beträgt etwas mehr als 20 000 Euro, der daraus resultiert, dass die Verwaltung in einem Fall auf Beschluss des Stadtrates auf die Erhebung von Erschließungskosten verzichtet hat.“

Rechnungshof monierte Leasing

Zur Mitte Juli durch eine Indiskretion entstandenen angeblichen „Dienstwagenaffäre", die durch Veröffentlichung von Auszügen des Entwurfs des Prüfberichts aufgeschlagen war, erklärte Kroeger: „Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass durch die Benutzung des Dienstwagens des Bürgermeisters durch den Bürgermeister kein Schaden entstanden ist.“ Hintergrund: Die Stadt hat Dienstwagen geleast statt nach Ausschreibung gekauft, was der Rechnungshof monierte.

Dennoch will Hartmut Tann (SPD) bei den Beratungen in den Gremien Details wissen. Denn, „aus den Formulierungen des Landesrechnungshofes könnte geschlossen werden, dass Ausstattung der Dienst-Kfz und vereinbarte Kilometerleistung sich nicht an den dienstlichen Erfordernissen orientiert haben“. Infos zu diesen Einzelheiten sicherte Kroeger zu, der aber auch darauf verwies: „Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass wir gut gehaushaltet haben.“

In Sachen Dienstwagen erklärte Kroeger nach der Sitzung im Gespräch mit dem General-Anzeiger. „Den habe ich auch als Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes, für das Wasserwerk und die Kurbad GmbH genutzt. Alle beteiligen sich an den Kosten.“ Was die Kilometerleistung angehe, „kann man ja nicht einfach auf der Autobahn stehen bleiben, wenn das Soll erreicht ist.“ So sei er erst vor Tagen für den Abwasserzweckverband in Ulm gewesen, was Hunderte von Kilometern waren, oder in der Zeit als Sinzig um den Bad Bodendorfer Bad-Titel gekämpft habe, sei er permanent zwischen Sinzig und Mainz hin- und hergependelt. „Da werden eben Kilometer gefressen. Es wären noch deutlich mehr gewesen, wenn ich mich mit einem Billig-Navigationsgerät verfranst hätte.“ Und ein Automatikwagen fahre sich eben auf Langstrecken leichter.

Dem GA schilderte Kroeger aber auch den Fall der Reisekosten: „Da ging es, wie gesagt, um 87 Euro. Diesen Antrag hat der Mitarbeiter erst nach einem halben Jahr gestellt. Eine Erstattung darf aber nur binnen sechs Monaten erfolgen. Da haben wir aus Kulanz den Betrag bezahlt, weil wir nicht wollten, dass dem Mitarbeiter Schaden entsteht.“

Gegenüber dem Landesrechnungshof hatte die Stadt dazu in schönstem Beamtendeutsch erklärt: „Die Einzelfälle für zu Unrecht gezahlte Reisekosten werden ermittelt und der Eigenschadensversicherung der Stadt zwecks Regulierung gemeldet. Gegebenenfalls wird im Rahmen der Kulanz entschieden.“ So ist es bei den 87 Euro auch geschehen. Wer sich also für Einzelheiten der Prüfung interessiert, kann dieses in den öffentlichen Beratungen der Gremien tun. Deren Sitzungstermine werden öffentlich angekündigt.

Da wird es dann auch Antworten auf weitere Fragen von Tann geben: So zum Rechtsverhältnis zwischen Stadt und Kurbad GmbH, zum Rechtsamt im Rathaus, das in einer Kommune in der Größe von Sinzig nicht vorgesehen sei, zum Verfahren bei Beschaffungen und zu „vier Beamtenstellen“, die nach Ansicht des Rechnungshofes in ihrer Besoldung zu hoch bewertet waren.