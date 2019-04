Brand in Altenahr

ALTENAHR. Zu einem Brand in der Altenahrer Tunnelstraße rückten am Sonntagmittag 50 Feuerwehrleute aus. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die dort allein lebende Seniorin konnte sich jedoch selbstständig ins Freie retten.

Mit einem Großaufgebot von 50 Einsatzkräften aus Altenahr, Mayschoß, Kreuzberg und Dernau rückte die Feuerwehr zu einem Brand aus, der am Sonntag, um 12.59 Uhr, in der Altenahrer Tunnelstraße gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Trupps unter der Einsatzleitung von Frank Linnarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr, befand sich der Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses schon in voller Ausdehnung und drohte aufs Dach überzugreifen.

Zum Glück konnte sich die dort allein lebende Seniorin selbstständig ins Freie retten, zog sich aber durch das Feuer und den Rauch Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vier Trupps nahmen zur umfangreichen Brandbekämpfung mit Atemschutz den Innenangriff vor, ein Trupp kämpfte von außen mittels Drehleiter gegen die Flammen. „Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar“, so Linnarz im GA-Gespräch, der mit seinen Kollegen über Stunden bis zum frühen Abend im Einsatz sein wird.

Den Sachschaden an dem Haus, in dem früher im Erdgeschoss ein Geschäft für Farben, Tapeten und Teppiche untergebracht war, das nun nicht mehr in Betrieb ist und dessen Schaufenster mit Reiseandenken dekoriert sind, beziffert Linnarz auf rund 100.000 Euro. Da der Sohn der Bewohnerin ebenfalls in Altenahr lebt, schätzt der Wehrleiter, dass die Unterbringung der alten Frau nach dem Krankenhausaufenthalt kein Problem darstellt.