Festival wurde unterbrochen

Das Festival wurde wegen Terrorgefahr unterbrochen, am Tag danach aber fortgesetzt.

14.06.2017 Mainz. Das Festival "Rock am Ring" Anfang Juni wurde aufgrund eines Terroralarms unterbrochen. Nun gibt es neue Details, wie es zu dem Verdacht gekommen ist.

Schreibfehler bei den Namen zweier Aufbauhelfer haben den Terroralarm beim Musikfestival „Rock am Ring“ ausgelöst. „Die Namen der Verdächtigen waren falsch geschrieben, wiesen aber eine phonetische (klangliche) Ähnlichkeit mit den realen Schreibweisen auf“, sagte der Präsident des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts (LKA), Johannes Kunz, der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch).

„Rock am Ring“ mit 87 000 Besuchern in der Eifel war Anfang Juni wegen Terrorverdachts unterbrochen und geräumt worden. Die Namen der zwei Aufbauhelfer eines Frankfurter Subunternehmens passten wegen der Schreibfehler nicht zu den Personallisten der Veranstalter. Das rheinland-pfälzische Innenministerium bestätigte damals den Verdacht einer Verbindung zu hessischen Salafisten.

LKA-Chef Kunz sagte nun: „Die Lage war schon sehr ernst, denn wir konnten konkrete Tatvorbereitungen in Richtung eines Anschlages nicht ausschließen.“ Die Polizei habe zuvor nur die Mitarbeiter der eingesetzten Sicherheitsfirmen überprüft, solle das aber in Zukunft vor Großveranstaltungen auf freiwilliger Basis auch bei Aufbauhelfern tun. Mit Blick auf die Schreibfehler forderte Kunz, „dass uns künftig frühzeitig Personaldokumente vorgelegt werden müssen“.

Beste Stimmung am Samstagabend bei "Rock am Ring".

Klares Statement bei "Rock am Ring", wo seit Samstagmittag das Festival wieder läuft.

Auf die Terrorgefahr war die Polizei bei einer Verkehrskontrolle gestoßen. Zwei Männer aus Hessen gerieten bereits am Donnerstag in Koblenz ins Visier der Ermittler - einen Tag vor Beginn des dreitägigen Musikspektakels in der Eifel. Nach einem Bericht fielen den Polizisten bei der Kontrolle der beiden Männer Armbändchen mit uneingeschränktem Zugang zum Festival auf. Ihre Namen hätten nicht zu den Personallisten gepasst, die der Veranstalter den Behörden zur Sicherheitsüberprüfung gegeben habe.

Die beiden Helfer und ein dritter Mann aus Hessen wurden vorübergehend festgenommen. Über mindestens einen von ihnen liegen laut den Ermittlern deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus vor. Die Staatsanwaltschaft Koblenz leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens ein. Einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei allerdings nicht. Verdächtige Gegenstände wurden beim Durchkämmen des Festivalgeländes nicht gefunden. (dpa)