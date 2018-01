Traditionshaus bleibt Beherbergungsbetrieb

Das Schlosshotel in Burgbrohl wird trotz Besitzerwechsel auch in Zukunft als Beherbergungsbetrieb geführt.

BURGBROHL. Das Schlosshotel Burgbrohl – ein in den vergangenen Jahren zum Aushängeschild des Beherbergungsgewerbe in der Vulkaneifel avanciertes Haus – ist verkauft worden. Neuer Eigentümer ist das Brohltaler Unternehmen Heuft.

Betrieben wurde das Schlosshotel Burgbrohl seit 2011 von Andreas Weber, einem Unternehmer aus dem Sauerland, dessen Ehefrau Stefanie den Betrieb als Geschäftsführerin leitete. Sie führte das Hotel auf eine bemerkenswerte Erfolgsspur. Auf der soll auch in Zukunft gefahren werden. Allerdings mit dem neuen Eigentümer: Das Brohltaler Unternehmen Heuft hat das Schlosshotel gekauft. Und als solches soll es weiter geführt werden.

Fünf Kaufinteressenten habe es gegeben, hieß es. Den Zuschlag erhielt jedoch nicht eine renommierte Hotelkette, die an einer Übernahme interessiert gewesen sein soll, sondern Heuft aus Burgbrohl. Rund 800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen vor Ort in seiner „Systemtechnik GmbH“. Heuft-Geschäftsführerin Alexandra Heuft ist nun auch neue Hotelchefin. Alle 29 Hotelangestellten sollen übernommen werden. Bauliche Veränderungen oder Erweiterungen für das Schlosshotel sind zunächst nicht geplant. Schließlich ist das Haus vor nicht allzu langer Zeit umfangreich saniert und von zwölf auf mehr als 60 erstklassige Zimmer ausgedehnt worden.

Bereits in Urkunden aus dem Jahre 1289 wird von einem Schloss in Burgbrohl gesprochen. Als am Ende des 17. Jahrhunderts französische Truppen die Region besetzt hatten, wurde das Schloss Burgbrohl bei deren Rückzug 1689 gleichzeitig mit den Burgen in Olbrück, Rheineck und Sinzig niedergebrannt. Der Neuaufbau erfolgte Anfang des 18. Jahrhunderts, 1731 wurde eine neue Kellnerei angebaut. Da stand der „Neubau“ bereits 20 Jahre. In der Folge wechselte das Anwesen mehrfach den Besitzer und diente bis zu den 1960er Jahren unter anderem eine Zeit lang einem Männerorden als Kloster.

2009 wurde es schließlich zum Hotel umgebaut. Das Vier-Sterne-Haus gilt als beliebtes Tagungs- und Wellnesshotel in idyllischer Lage. Insbesondere bei Großveranstaltungen auf dem Nürburgring ist es schnell ausgebucht.