Zwei Männer im Krankenhaus

Ahrweiler. Beide Beteiligte eine Schlägerei in der Ahrtalbahn mussten am Samstag Abend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Mann hatte grundlos auf einen anderen Fahrgast eingeschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2017

Zu einer Schlägerei in der Ahrtalbahn kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Fahrt von Dernau nach Ahrweiler. Nach Zeugenaussagen hatte ein Mann völlig grundlos auf einen Mitfahrer eingeschlagen. Als die Polizeibeamten am Ahrweiler Bahnhof einschritten, stellten sie fest, dass der Aggressor „amtsbekannt“ ist.

Der Geschädigte hatte sich gegen seinen Angriff gewehrt, so dass letztendlich beide zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus mussten.