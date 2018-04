Bei sieben Grad Außentemperatur

Daria und Kyra (von links) gehörten zu den ersten Badegäste im Thermalfreibad in Bad Bodendorf.

BAD BODENDORF. Die Eröffnung gab es an Gründonnerstag. Eine Premiere war die offizielle Begrüßungsansprache beim Anschwimmen für Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron.

Von Bernd Linnarz, 31.03.2018

Gutes Badewetter sieht anders aus: Mal eben sieben Grad Außentemperatur gab es für die ersten Härtefans des nostalgischen Thermalbades in Bad Bodendorf, die bereits kurz nach sechs Uhr ihre Bahnen zogen. Dafür plätscherte das kristallklare Heilwasser allerdings mit wohligen 24 Grad im Becken. Das Anschwimmen in Bad Bodendorf ging traditionell an Gründonnerstag über die Bühne.

In Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen ist das Bad Bodendorfer Nostalgiebad auch in diesem Jahr wohl das erste, das Schwimmvergnügen im kristallklaren Thermalwasser anbietet.

Für Bürgermeister Andreas Geron war es die erste offizielle Begrüßungsansprache beim Anschwimmen. Er erinnerte an seine ersten Badeerlebnisse, als das Bad noch mit eisenhaltigem Thermalwasser gefüllt war und sich helle Badehosen schnell braun färbten. Er dankte besonders Hans Diedenhofen und den Freunden des Thermalbades, die seit fast sieben Jahren mit Spenden und immens viel Arbeit zum Erhalt des Bad beitragen. Ein dickes Lob gab es auch für Pächter Frank Riffel und seine Ehefrau Eva. In diesem Jahr wurde die Eröffnung des Bades übrigens zu einem Wettlauf mit der Zeit. Denn der Winter hatte für viele Fliesenschäden gesorgt, die es vor der Eröffnung zu beheben galt.

Tourist-Info öffnet erstmals ihre Pforten

Der Förderverein hat sich für diese Saison, aber auch für die Folgejahre, ein bemerkenswertes Motto auf die Fahnen geschriebenen: „Rettet das Seepferdchen.“ Im Bad soll Schwimmunterricht für die Sinziger Grundschulen angeboten werden. Erste Schwimmkurse haben bereits stattgefunden. Frank Riffel wird auch weiterhin als Schwimmmeister diese Kurse leiten. Der Chef des Fördervereins, Hans Diedenhofen, machte klar, dass in zwei spätestens in drei Jahren die Generalsanierung des großen Schwimmbeckens ansteht. „Das wird dann richtig teuer“, sagte Diedenhofen in Richtung Bürgermeister Andreas Geron und der zahlreichen Vertreter der Ratsfraktionen beim Saisonstart.

Die Gastronomie im Schwimmbad heißt weiterhin „AR Cafeteria“ und wird vom deutsch-iranischen Ehepaar Ali und Rosita Aslani aus Bad Neuenahr betrieben. Und es gibt eine erfreuliche Nachricht für die Fans des nostalgischen Schwimmbades: Die Eintrittspreise bleiben stabil.

Anschwimmen in Bad Bodendorf ist nicht nur eine Art gesellschaftliches Ereignis, sondern auch ein großes Wiedersehen mit viel Hallo der Stammgäste des Schwimmbades.

Im Kurviertel hatten aber auch die beiden Stellflächen des Wohnmobilhafens im Kurpark und am Sportplatz ihre offizielle Saisoneröffnung.

Ebenso öffnete die Tourist-Info erstmals in diesem Jahr ihre Pforten. Und auch auf dem Minigolfplatz nebenan wurde die Saison eröffnet. Pächterin Aneta Reisdorff geht bereis in ihr zwölftes Jahr. Die Mitglieder des Minigolf-Clubs hatten ihre Anlage besonders fein herausgeputzt.