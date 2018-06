Parteien im Kreis Ahrweiler

ALTENAHR. Die Fusion der SPD Ahrbrück und Altenahr ist vollzogen. Die Kräfte sollen gebündelt werden, um gemeinsam und stark zur Kommunalwahl antreten zu können.

Um ihre Kräfte zu bündeln, haben sich die SPD-Ortsvereine Ahrbrück und Altenahr zum Ortsverein „Mittelahr“ zusammengeschlossen. Vorsitzender ist Andreas Hermens, Stellvertreter Frank Müller, Geschäftsführer Christoph Schmitz, Kassierer Günter Walden. Zu Beisitzern wurden Wilfried Schmitz und Ulrike Walden gewählt.

Andreas Hermens betonte: „Wir wollen durch die Fusion der Ortsvereine die Arbeit straffen und unnötigen Verwaltungsaufwand vermindern. So gewinnen wir Zeit, uns um inhaltliche Fragen zu kümmern. In diesen Wochen sammeln wir Ideen zur Weiterentwicklung der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.“

Diese sollen dann in ein Programm zu den Kommunalwahlen im kommenden Jahr einmünden. Auch wolle man die Stärkung der SPD an der Mittelahr auf Kreisebene nutzen, um dort Vorschläge einzubringen, sowohl beim SPD-Kreisverband als auch in der Kreistagsfraktion.

Kontakt: SPD-Ortsverein Mittelahr, Mail: hermens.altenahr@arcor.de