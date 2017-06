GA-Liveblog von "Rock am Ring"

Beste Stimmung am Samstagabend bei "Rock am Ring".

Die Hauptbühne des Musikfestivals Rock am Ring, aufgenommen am 03.06.2017 in Nürburg

Nürburgring. Rund 87 000 Menschen haben bei „Rock am Ring“ allen Drohungen zum Trotz ein ausgelassenes Fest gefeiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2017

Ein dickes Lob für ihre Gelassenheit bei dem Terroralarm am Freitagabend erhielten die Ringrocker in der Nacht zu Sonntag von den Toten Hosen. „Wir haben Nachrichten von Kumpels aus Argentinien, Mexiko und Liverpool bekommen, die das Video geschickt haben, das in England herumgeht, wie ihr gestern beim Rausgehen „You'll Never Walk Alone“ gesungen habt. Die sind alle tierisch beeindruckt,“ rief Frontmann Campino den 87 000 auf dem Festival zu.

Rock am Ring 2017 - Die Bilder vom dritten Tag Foto: Andreas Dyck

Von Nervosität war am Sonntag nichts zu spüren. „Bis jetzt ist alles positiv, eine sehr friedliche Stimmung“, sagte ein Polizeisprecher am Nürburgring. Das sei auch im Umgang mit den Polizisten auf dem Festivalgelände zu spüren. Rund 1240 Beamten sind im Einsatz.

Die Fans zeigten in der GA-Umfrage Verständnis für die Unterbrechung.

Die Veranstalter des Festivals am Nürburgring zeigten sich ebenfalls erleichtert, dass es weitergehen konnte: "Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet", schrieben sie bei Facebook. Der am Freitagabend abgesagte Auftritt der Band Rammstein konnte aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden, dafür gingen die Broilers am Samstagabend noch mal auf die Bühne.

Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Am Freitagabend war die Großveranstaltung mit fast 90.000 Fans wegen möglicher Terrorgefahr unterbrochen worden. Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, sind seit Samstagmorgen wieder auf freiem Fuß.

Auslöser für den Alarm seien Unstimmigkeiten zwischen den tatsächlichen Personen und den registrierten Namen auf Zugangsausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Über mindestens einen der Verdächtigen lägen „deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus“ vor.

Lieberberg: Sind der "Prügelknabe"

Veranstalter Marek Lieberberg zeigte sich sichtlich entrüstet, dass es schon wieder Rock am Ring getroffen hat. Bereits im vergangenen Jahr war das Festival wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Man sei "der Prügelknabe" für eine Situation, die man nicht verschuldet habe. Aus seiner Sicht habe es keinen Grund für den Abbruch gegeben. Man stelle das Wohl der Menschen aber über finanzielle Interessen.

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag - und "Rock am Ring" kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Nach zwei Jahren Abstinenz, in denen das Musikfestival auf dem Flugplatz Mendig gastierte, sollte die 31. Auflage von "Rock am Ring" wieder am Nürburgring stattfinden.

"Rock am Ring" 2017 im GA-Liveblog

Unsere Reporter Moritz Rosenkranz, Britta Röös und Andreas Dyck berichten über "Rock am Ring" vor Ort in unserem Liveticker.

Rock am Ring 2017 - Die Bilder vom zweiten Tag Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck Beste Stimmung am Samstagabend bei "Rock am Ring".

Foto: Andreas Dyck Klares Statement bei "Rock am Ring", wo seit Samstagmittag das Festival wieder läuft.

