Der Gigant kehrt heim

So feierten die Fans beim letzten "Rock am Ring" am Nürburgring.

Nürburgring. Nach zweijähriger Abstinenz kehrt "Rock am Ring" in diesem Sommer zurück zum Nürburgring. GA-Reporter Moritz Rosenkranz mit einem Rück- und Ausblick auf das einzigartige Musikfestival.

Es ist nicht ganz ohne Ironie: Da fand die vorerst letzte Ausgabe von "Rock am Ring" im Jahr 2014 bei Hitze und Dauersonnenschein am für sein unberechenbares Wetter berüchtigten Nürburgring statt. Und dann zog das Festival auf den Flugplatz bei Mendig um und machte 2015 und 2016 vor allem Schlagzeilen wegen Unwettern, Blitzeinschlägen und Besuchern im Krankenhaus. Im vergangenen Jahr musste Festivalchef Marek Lieberberg dem enttäuschten Publikum sogar beibringen, dass er die Veranstaltung bereits am Samstagabend abbrechen müsse. Und dann schien sonntags wieder die Sonne. Mendig war kein gutes Pflaster für "Rock am Ring" - obwohl das Gelände hervorragend präpariert war, die Bühnentechnik ihresgleichen suchte und die Fans wie gewohnt in Massen herbeiströmten.

Letzteres hat sich auch bei der Rückkehr zum Nürburgring nicht geändert: Dass das Festival 2017 ausverkauft ist - wenn auch später als sonst - gehört zum guten Ton dazu. Den haben scheinbar auch die Konzertagentur Live Nation mit Geschäftsführer Andre Lieberberg - Sohn des legendären Konzert-Veranstalters - und die neuen Eigentümer des Rings um den russischen Pharmaunternehmer Viktor Charitoni miteinander gefunden. "Unser Eindruck ist, dass der Ring jetzt seriös und professionell gemanagt wird. Das hat unsere Rückkehr ermöglicht", sagt Lieberberg.

Zudem haben wohl kostspielige Umweltauflagen in Mendig den Abschied erleichtert, so dass die Mutter aller (deutschen) Festivals nun wieder an ihren Gründungsort zurückkehrt, an dem sie 1985 aus der Taufe gehoben worden war. Während es damals lediglich eine Bühne und 17 Künstler gab, darunter Chris de Burgh, Joe Cocker, U2 und Westernhagen, ist die Veranstaltung im Lauf der Jahrzehnte zu einem Giganten angewachsen, der in diesem Jahr rund 85.000 Fans mit 85 Künstlern auf vier Bühnen (und zig weiteren Attraktionen) unterhält.

Rock, Pop, Rap: Der Spielplan hält für jeden Geschmack etwas bereit

Die Headliner werden dem Wort Rock im Titel auch in diesem Jahr wieder gerecht: Neben den Pyromanen von Rammstein und den Toten Hosen als Stammgästen steht die armenischstämmige Metal-Band System Of A Down in großen Lettern auf dem Spielplan. Aber auch die deutsche Prominenz ist reich vertreten und reicht natürlich weit über das Gitarren-Genre hinaus: von den Beatsteaks über Marteria, Beginner und Kraftklub bis zu der unbekanntesten bekannten Band des Landes: Annenmaykantereit aus Köln.

Und auch in der Nische bekommen die Fans mit teilweise ausgezeichnet besetzten hinteren Plätzen des Line-ups das eine oder andere musikalische Highlight aus verschiedenen Genres präsentiert, etwa Indiepop von Okta Logue aus Hessen oder Death Metal von Gojira aus Frankreich.

Traditionell werden die ersten Fans schon heute ihr Lager rund um den Ring aufschlagen, im Laufe der Woche werden Tausende folgen, bis dann am Freitagnachmittag die er-sten Töne erklingen. Und die Besucher dann hoffentlich nicht aus Angst vor Blitzeinschlägen in ihren Zelten kauern, sondern drei Tage vor den Bühnen feiern können.