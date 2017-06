Musikfestival am Nürburgring

So feierten die Fans beim letzten "Rock am Ring" am Nürburgring.

Nürburgring. Nach zweijähriger Abstinenz kehrt "Rock am Ring" in diesem Sommer zurück zum Nürburgring. Headliner sind Rammstein, Die Toten Hosen und System of a Down. Der GA berichtet live vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag - und "Rock am Ring" kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Nach zwei Jahren Abstinenz, in denen das Musikfestival auf dem Flugplatz Mendig gastierte, findet die 31. Auflage von "Rock am Ring" nun wieder am Nürburgring statt. Rund 85.000 Musikfans werden am Wochenende erwartet. Das Festival ist seit Wochen ausverkauft.

Die Headliner werden dem Wort Rock im Titel auch in diesem Jahr wieder gerecht: Neben den Pyromanen von Rammstein und den Toten Hosen als Stammgästen steht die armenischstämmige Metal-Band System Of A Down in großen Lettern auf dem Spielplan. Aber auch die deutsche Prominenz ist reich vertreten und reicht natürlich weit über das Gitarren-Genre hinaus: von den Beatsteaks über Marteria, Beginner und Kraftklub bis zu der unbekanntesten bekannten Band des Landes: Annenmaykantereit aus Köln.

Und auch in der Nische bekommen die Fans mit teilweise ausgezeichnet besetzten hinteren Plätzen des Line-ups das eine oder andere musikalische Highlight aus verschiedenen Genres präsentiert, etwa Indiepop von Okta Logue aus Hessen oder Death Metal von Gojira aus Frankreich.

Unsere Reporter Moritz Rosenkranz, Britta Röös und Andreas Dyck berichten über "Rock am Ring" vor Ort in unserem Liveticker.