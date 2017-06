GA-Liveblog vom Nürburgring

Nürburgring. Aufatmen am Nürburgring. Die Verdachtsmomente eines Terroranschlages haben sich nicht erhärtet. Die Polizei hat grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Festivals gegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2017

Nach der Unterbrechung wegen eines Terrorverdachts wird das Musikfestival „Rock am Ring“ fortgesetzt. Diese Entscheidung gab die Koblenzer Polizei am Samstagvormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt: „Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!“

Die Veranstalter des Festivals am Nürburgring haben sich auf Facebook gemeldet: „Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet.“

Ab 13.30 Uhr soll das Musikfestival Rock am Ring fortgesetzt werden, nachdem es am Freitagabend aufgrund einer Terrorwarnung abgebrochen worden war. Organisator Marek Lieberberg hatte die Fans über die Maßnahme informiert. Nach Polizeinangaben waren konkrete Hinweise eingegangen, aufgrund derer eine konkrete Terrorgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Um eine Gefährdung der Besucher auszuschließen, hatte man sich zu diesem Schritt entschlossen. Die Veranstalter baten auch via Twitter die Fans, sich in Richtung Campingplatz zu begeben. Bei der Räumung des Geländes lief alles ruhig.

Veranstalter Marek Lieberberg zeigte sich sichtlich entrüstet, dass es schon wieder Rock am Ring getroffen hat. Bereits im vergangenen Jahr war das Festival wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Man sei "der Prügelknabe" für eine Situation, die man nicht verschuldet habe. Aus seiner Sicht habe es keinen Grund für den Abbruch gegeben. Man stelle das Wohl der Menschen aber über finanzielle Interessen.

Schon vor der Unterbrechung hatten Sicherheitsbedenken das Festival begleitet. Die Polizeipräsenz am Nürburgring war - auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen - auf mehr als 1200 Beamte aufgestockt worden. Organisator Lieberberg hatte zu Beginn des Festivals auf der Hauptbühne an die Opfer von Manchester erinnert.

Nach der Terrorwarnung für das Rockfestival „Rock am Ring“ laufen die Untersuchungen der Polizei nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) auf Hochtouren. „Es gibt ein paar Punkte, auf die sich konzentriert wird“, sagte Lewentz am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Das Festivalgelände werde genau untersucht.

Der Innenminister nannte mit Verweis auf die Ermittlungen keine Details. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) war informiert worden.

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag - und "Rock am Ring" kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Nach zwei Jahren Abstinenz, in denen das Musikfestival auf dem Flugplatz Mendig gastierte, sollte die 31. Auflage von "Rock am Ring" wieder am Nürburgring stattfinden.

Unsere Reporter Moritz Rosenkranz, Britta Röös und Andreas Dyck berichten über "Rock am Ring" vor Ort in unserem Liveticker.