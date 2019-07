Entspannung an der Promenade

BAD BREISIG. Die Ü-3-Party und das Rheinuferfest haben Kinder ebenso wie Erwachsene nach Bad Breisig gezogen. Aqua Balls im Planschbecken und Logenplätze am Fluss waren höchst begehrt.

Von Andrea Simons, 02.07.2019

Der Kurpark ist zur Kinderspielzone geworden und die Rheinpromenade ein paar Meter weiter gleich im Anschluss zur Genussmeile für die Erwachsenen. Möglich machten es zwei Veranstaltungen: Erst lud die Verbandsgemeinde am Samstag zur Ü-3-Party ein. Über 25 Aussteller freute sich Organisatorin Marion Götte von der Verbandsgemeinde Bad Breisig, die das Familienfest seit 2008 alle zwei Jahre organisiert. Im Anschluss bat die Interessengemeinschaft „Die Rheinpromenade“ zum Rheinuferfest.

Bei der Hitze tummelten sich die Kinder in den Aqua Balls in einem Planschbecken im Kurpark. Das sogenannte Zorbing erfreute auch die älteren Zuschauer, von denen mancher wohl gerne auch in einer der aufblasbaren Kunststoffkugeln übers Wasser gelaufen wäre. Dafür feuerten die Erwachsenen ihre Kinder an. Genauso, wie sie beim Kistenklettern den Atem anhielten: 15 Getränkekästen stapelten da vor allem Grundschüler einen nach dem anderen übereinander, und richteten sich dann auf dem rund fünf Meter hohen Turm in luftiger Höhe schwankend, aber stolz auf, um rücklings auf den Boden zu springen – sicher von Kletterseilen gehalten, versteht sich.

Auch in einem Segelflieger mit 15 Metern Spannweite durften die Kinder Platz nehmen und mal den Steuerknüppel betätigen und auf die vielen Knöpfe drücken. Riesenrutsche, Bogenschießen, Experimentiertabletts und ein Erste-Hilfe-Parcours, Tennis und Torwandschießen gehörten außerdem dazu.

Wer wollte, konnte sich aber auch einfach nur das Bühnenprogramm anschauen. Lindenschüler flöteten und tanzten dort, der Turnverein Niederlützingen präsentierte seine Einradfahrer, der Turnverein Bad Breisig seine „Tanzküken“, und auch die Tänzerinnen der Gruppe Headlights bekannten bei ihrem Auftritt „I like to move it“. Gelegenheit, sich selbst zu Musik zu bewegen, hatten die Kinder bei der Kinderdisco mit Roland Söller, wobei auch der statt Bühnennebel beständig „abgefeuerte“ Seifenblasen-Schwall für die Kleinsten schon eine Attraktion für sich war. Auch im Märchenzelt des Leseclubs war was los, Hillas Kunstschule lud zum kreativen Malen von Gartenfahnen aus Buchbinderleinen und Erika Korst vergab Leucht-Etiketten für jedes richtige Erkennen des Inhalts von „Fühlkästen“. Auch sie lobte die entspannte Atmosphäre, die im Kurpark herrscht, der bei dem Familienfest noch mal in neuem Licht erscheine und mit Leben gefüllt werde, wie Bürgermeister Bernd Weidenbach fand.

Entspannt war auch der Abend für viele Bad Breisiger und Auswärtige an der Rheinpromenade, wo Musiker Chris Ka live Songs von Elvis über Neil Diamond und Chris Rhea bis hin zu George Ezra und Daft Punk sang. Derweil waren bei den neun beteiligten Gastronomen der Interessengemeinschaft Rheinpromenade zumindest zu vorgerückter Stunde fast alle Außenplätze schon vorher reserviert. Das galt vor allem für die Logenplätze direkt am Rheinufer.

Zwar gab es in diesem Jahr keine Bengalfeuer, weil den Gastronomen das Personal zum Bewachen der Feuer fehle, wie es aus der Tourist-Information hieß, aber alle wollten zumindest das Feuerwerk sehen, das die Bad Hönninger Junggesellen zu ihrer diesjährigen Sankt-Peter-und–Paul-Kirmes wieder auf der gegenüberliegenden Rheinseite zündeten.