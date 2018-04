Bahnhof Sinzig

So soll er einmal aussehen: der Bahnhof in Sinzig. Für den Rhein-Ruhr-Express müssen die Bahnsteige höher gelegt werden.

SINZIG. Der Sinziger Stadtrat befürchtet trotz Entwarnung durch die Bahn Zeitverzögerungen bei der erforderlichen Höherlegung der Bahnsteige.

Ab Juni des nächsten Jahres wird voraussichtlich der Rhein-Ruhr-Express zwischen Koblenz und Minden verkehren. Der Express soll in Bad Breisig, Sinzig und Remagen Halt machen. Das kann er aber nur, wenn die Bahnsteigkantenhöhen eine auf den Zug angepasste Höhe von mindestens 76 Zentimetern haben.

Während die Bahn für den Bad Breisiger Bahnhof bereits erklärt hatte, mit den erforderlichen Bahnsteigarbeiten nicht pünktlich fertig zu werden, soll dies in Remagen und Sinzig nicht der Fall sein: Dort kann der Zug nach derzeitigem Stand der Dinge vermutlich pünktlich einrollen. Dennoch will der Sinziger Stadtrat auf Nummer sicher gehen. Eine einmütig verabschiedete Resolution soll die Bahn sensibilisieren.

Die Stadt Sinzig plant bereits seit 1999 eine entsprechende Aufwertung ihres Bahnhofsumfeldes und der dortigen Verkehrsstation. Das Land hatte die ersten beiden großen Bauabschnitte dieser Maßnahme bereits mit erheblichen Finanzmitteln unterstützt. „Das Kernstück der Sanierungsmaßnahme für das Bahnhofsumfeld in Sinzig, die zeitgerechte Erhöhung der Bahnsteige, ist jedoch ins Stocken geraten“, teilte die Verwaltung mit. Die Bahntochter Station & Service AG hatte bekanntlich erklärt, dass es hinsichtlich der rechtzeitigen Fertigstellung zu Verzögerungen kommen werde (der GA berichtete). Da die Bahnsteigkantenhöhen grundsätzlich mit der Einstiegshöhe der Fahrzeuge übereinstimmen müssen, ist eine rechtzeitige Fertigstellung der Baumaßnahme bis Juni 2019 zwingend geboten.

„ln der jetzt eingetretenen Situation ist der Anschluss des Bahnhofs Sinzig an das neue und zukunftsorientierte Nahverkehrssystem RRX stark gefährdet“, glaubt man im Sinziger Rathaus. Der Stadtrat forderte die Deutsche Bahn AG nun am Donnerstagabend auf, „sich mit aller Vehemenz dafür einzusetzen, dass neue Planungs- und Finanzierungsanforderungen nicht noch zusätzlich auf die Stadt abgewälzt werden“. Keinesfalls dürfe es dazu kommen, dass ein rechtzeitiger Anschluss des Bahnhofs an das RRX-Netz mit täglich mehr als 2000 Einsteigern gefährdet werde.