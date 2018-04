Reparieren statt neu kaufen

NIEDERZISSEN. Seit einem Jahr kommen Bürger aus dem gesamten Kreis Ahrweiler einmal im Monat mit ihren defekten Kleingeräten zum Reparatur-Café Brohltal ins Foyer der Niederzissener Bausenberghalle.

Von Andrea Simons, 19.04.2018

Als „tollen Sympathieträger“ wertet der Niederzissener Kultur- und Heimatverein das Projekt, das er im zehnten Jahr seines Bestehens umgesetzt hat: „Die Aktion ist ein toller Erfolg für den Verein, für das Brohltal und den Kreis Ahrweiler.“ Es zeige auch einen Weg auf, der sich von der Wegwerfgesellschaft löse und im Sinne von Umweltschutz und begrenzter Ressourcen nachhaltig wirke.

In der Regel an jedem ersten Dienstag im Monat von 16 bis 19 Uhr werde bei Kaffee und Kuchen in lockerer Runde alles repariert, wofür ein Handwerker nicht eigens komme.

Bisher haben rund 120 Personen den Service für defekte Geräte und sonstige tragbare Haushaltsgegenstände wie Staubsauger, Lampen, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Waffeleisen oder alte Radios wahrgenommen. Von den durchschnittlich etwa zehn bis 15 Geräten an einem Nachmittag würden etwa zwei Drittel erfolgreich repariert. Das ist laut Heimatverein eine unerwartet hohe Erfolgsquote. Bei dem restlichen Drittel fehlten Ersatzteile oder das Gerät sei tatsächlich nicht mehr reparabel. Falls möglich, würden Ersatzteile bis zum nächsten Treff besorgt und dann von den Besuchern bezahlt. Die Reparaturen selbst erfolgen unentgeltlich.

Bevor das Projekt umgesetzt werden konnte, habe sich der Kontakt mit der Gemeinde als sehr vorteilhaft erwiesen. So hatte man das Foyer der Bausenberghalle als Reparaturort zur Nutzung bekommen. Die Initiatoren und Koordinatoren Dieter Lukas und Richard Keuler sind auch froh über das Team des Reparatur-Cafés: Andreas Eyring als Allroundfachmann für Elektroprobleme, Roland Jäger als weiterer versierter Fachmann für Elektro, Karl Heinz Ebert als Praktiker, der als früherer Gutachter die Mängel schnell erkenne, Peppo Fiorelli als weiterer Universalhelfer, Karl Heinz Schley und Christa Peukert-Schley als Empfangskomitee und Versorger der Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie Gisela Reichrath als Springer und Helfer.

Für den Kultur- und Heimatverein und das Reparatur-Café ist es neben den positiven Effekten für die Umwelt wichtig zu zeigen, dass das Geben viel Freude bereiten kann, hieß es. Bisher sei das Reparatur-Café Brohltal im Kreis Ahrweiler einmalig geblieben. Bürger aus anderen Orten seien aber schon gekommen, um weitere Reparatur-Cafés im Kreisgebiet anzubieten.