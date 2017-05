Kirche in Bad Breisig

BAD BREISIG. Pfarrer Horst Küllmer stellt die geplanten Arbeiten an der Bad Breisiger Christuskirche vor. Das Gotteshaus aus dem Jahr 1902 weist mittlerweile viele Mängel auf.

Von Christoph Lüttgen, 04.05.2017

Die Renovierung der Christuskirche stand im Mittelpunkt der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Bad Breisig. Pfarrer Horst Küllmer stellte den Gemeindemitgliedern die geplanten Arbeiten mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 390 000 Euro vor.

Die Bausubstanz und das Interieur der am 8. Dezember 1902 eingeweihten Kirche haben in den vergangenen Jahren stark gelitten. Zudem wurde vor einigen Jahren festgestellt, dass Wände und Fenster sogenannte Setzrisse aufweisen. Dies macht eine Innenrenovierung notwendig.

„Zudem wollen wir die Kirche in einen Zustand versetzen, der dem Anspruch als Versammlungs- und Gottesdienststätte gerecht wird“, erklärte Küllmer. So sei zunächst ein Nutzungskonzept erstellt worden. Im Ergebnis soll die Kirche nach wie vor als Gottesdienststätte, aber auch als Gemeindesaal, in dem Versammlungen, Feste, Ausstellungen und Konzerte stattfinden sollen, genutzt werden.

Die Renovierung und Sanierung umfasse die Innenwände des Kirchenraumes. Ein Gutachten empfiehlt, dass sich an der ursprünglichen Farbgebung – also eierschalenfarben – orientiert werden sollte. Zudem muss der Boden erneuert werden. „Denn der Fußboden ist teilweise abgesackt und weist eine Höhendifferenz von bis zu 6,3 Zentimetern auf“, führt Küllmer aus. Neben einem neuen Unterbau werde eine 20 Zentimeter dicke Bodenplatte verlegt. Der Fußboden selbst soll voraussichtlich aus schwarzem Basaltlava bestehen. Darüber hinaus werde im Raum unter der Sakristei die Trägerkonstruktion verstärkt.

Auch die technischen Anlagen entsprächen nicht mehr dem neuesten Stand und würden erneuert. Dies betrifft neben der Heizung die gesamte Elektrik sowie die Beleuchtung und die Beschallungsanlage. Auch das Hauptportal und die Pendelschwingtür im Windfang würden überarbeitet und abgedichtet, so der Pastor. Schließlich werde auch die Treppe am Hauptportal unter Sicherheitsaspekten baulich verändert. Die Orgel wurde bereits abgebaut. Sie wird gereinigt und gestimmt. Und der Förderverein finanziert die Restauration des Luther-Bildes. Das 50 mal 70 Zentimeter große Gemälde, das im Kirchenraum hing, ist rund 300 Jahre alt.

Laut Küllmer sollen die Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sein. Die Kosten schätzt das Presbyterium auf etwa 390 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt mit Hilfe von Rücklagen der Kirchengemeinde. Zudem wurde beim Kirchenkreis ein Zuschuss beantragt, der zwischen 100 000 und 150 000 Euro betragen könnte. „Während der Arbeiten finden die Gottesdienste im Gemeindesaal statt“, sagte Pfarrer Küllmer. Für den Fall, dass die Renovierung bis Weihnachten nicht abgeschlossen sein sollte, habe die katholische Kirchengemeinde angeboten, dass der evangelische Gottesdienst an Heiligabend in der Pfarrkirche Sankt Marien gefeiert werden kann.

Für nächstes Jahr kündigte Küllmer zudem die Renovierung der Apostelkirche in Burgbrohl an. Dafür seien noch einmal etwa 180 000 Euro aufzuwenden.