Luxusliner nahe Altenahr verschwunden

Kirchsahr. Ein 450.000 Euro teurer Reisebus ist aus einer verschlossenen Halle des Busunternehmens Jablonski in Kirchsahr nahe Altenahr gestohlen worden. Die Polizei spricht von Diebstahl einer "neuen Dimension" und bittet um Hilfe.

In der Nacht auf Montag ist eine Halle des Busunternehmers Manfred Jablonski in Kirchsahr aufgebrochen worden. Der oder die Täter stahlen einen 450.000 Euro teuren Reisebus. Insgesamt waren in der Halle drei große Reisebusse und zwei Kleinbusse geparkt. Als ein Mitarbeiter des 1966 gegründeten Traditionsunternehmens am Montagmorgen um 5.45 Uhr die Halle betrat, war der zwei Jahre alte Luxusliner nicht mehr da. Für den 55-jährigen Firmeninhaber Manfred Jablonski ein Schock: "Da fällt man vom Glauben ab."

Die Polizei spricht von einer "neuen Dimension". An Dreistigkeit sei der Diebstahl des mit 44 Sitzen, WLAN und allerlei Schnickschnack hochwertig ausstaffierten Reisebusses nicht zu überbieten, meinte auch die zuständige Kriminalpolizei in Mayen. "Das sind Diebstähle, wie wir sie bislang noch nicht hatten", so ein Polizeisprecher. Mit dem Klau von Bussen, Baggern oder gar Betonmischern sei eine neue Sphäre der Kriminalität erreicht.

Der Bus ist silberfarben und trägt den blauen Schriftzug "Jablonski". Hinweise zum Verbleib nimmt die Kripo in Mayen unter der Rufnummer 02651/8010 entgegen.