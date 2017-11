RECH. Innenminister Lewentz überreichte die Urkunde der Bronze-Auszeichnung bei „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Recher wollen wieder mitmachen und bei der nächsten Siegerfeier mindestens eine silberne Trophäe in den Händen halten.

25 Recher Bürger machten sich in Begleitung von Verbandsbürgermeister Achim Haag in einem eigens von der Kreisverwaltung Ahrweiler gesponserten Reisebus auf zur Siegerfeier „Unser Dorf hat Zukunft“ in der Fruchthalle in Kaiserslautern.

Schon vor Antritt der Reise wurde mit einem Gläschen Sekt auf den Erfolg des Wettbewerbs angestoßen. Kurz vor dem Festakt zur Siegerfeier der Sonderklasse „Unser Dorf hat Zukunft“ konnte Ortsbürgermeister Hans Dieter Kutscher und Sophie Schreiner, Weinprinzessin 2016/2017, die Dorferneuerungsbeauftragte Angelika Petrat mit Kollegin Monika Michels, das Kreiskommissionsmitglied Raymund Pfennig und den Kreisbeigeordneten Friedhelm Münch begrüßen.

Insgesamt konnten sich zwölf Ortsgemeinden in einem Teilnehmerfeld von 193 Ortsgemeinden durchsetzen (der GA berichtete) und Pokale und Urkunden in Empfang nehmen. In den Bewertungsbereichen „Entwicklungskonzepte, Bürgerschaftliches Engagement, Baugestaltung und -entwicklung und Grüngestaltung“ konnte Rech mit beispielhaften Ideen wie die Neugestaltung des Kinderspielplatzes, Initiativen und Projekten zur nachhaltigen Entwicklung des Dorfes überzeugen. Die Fachjury um Kommissionsleiter Kattler brachte aber auch in der Begehung im August Kritikpunkte an, an denen im Rahmen der Dorfmoderation, die bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Koblenz beantragt wurde und voraussichtlich im Frühjahr 2018 startet, gearbeitet werden soll.

„Wir sind schon gut, aber wir können noch besser werden“, so Kutscher. Durch die Teilnahme am Landesentscheid befände sich „die Ortsgemeinde Rech, das kleine Dorf mit den großen Weinen, in der Champions League“ des Wettbewerbes, wie SWR-Moderator Holger Wienpahl in der Auftaktmoderation häufig zitierte.

Nach einem musikalischen Potpourri der „Wandermusikanten“ wurden in alphabetischer Reihenfolge durch Innenminister Roger Lewentz den Preisträgern auf der Bühne die Urkunden und Pokale überreicht. Während der Übergabe stellte Wienpahl die jeweilig prämierte Gemeinde vor und hob ihre Besonderheiten im Wettbewerb hervor.

Eines steht für die Recher Delegation fest: Sie will wieder mitmachen und bei der nächsten Siegerfeier mindestens eine silberne Trophäe in den Händen halten. „Zuvor heißt es aber noch mal Ärmel hochkrempeln und neue Ideen und Impulse für die Zukunft in Rech auf den Weg bringen. Denn wer mag schon im Mittelfeld der Bundesliga spielen, wenn man einmal die Champions-League-Luft geschnuppert hat?“, fragte Kutscher seine Mitreisenden.