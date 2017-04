Streckensperrung am Rhein

Bonn. Die Bahn leitet Züge zwischen Köln und Koblenz über den Bahnhof Beuel um. Der Halt am Hauptbahnhof in Bonn entfällt. Die Tickets gelten auch in der Straßenbahn.

Von Anja Wollschlaeger, 28.04.2017

Wegen eines Notarzteinsatzes ist aktuell der Bahnverkehr zwischen Köln und Koblenz gestört. Zwischen Sinzig und Andernach kann die Strecke wegen eines Notarzteinsatzes gesperrt. Voraussichtlich bis 12:30 Uhr fährt die Linie RE 5 den Hauptbahnhof in Bonn daher nicht an.

Die Bahn verweist auf die Verbindung mit der Straßenbahnlinie 62 von Beuel zum Hauptbahnhof. Die Tickets der Bahn werden während der Umleitung dort anerkannt.