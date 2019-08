Messerattacke auf Parkplatz

Am Ort der Tat erinnern Blumen und Kerzen an den getöteten 33-Jährigen.

Sinzig. Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 33 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in Sinzig steht ab Mittwoch ein 18-Jähriger vor Gericht. Er muss sich wegen Totschlags verantworten.

Nach der Messerattacke auf dem Rewe-Parkplatz in Sinzig im Februar müssen sich vier Angeklagte ab dem 14. August vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Bei der Bluttat wurde ein 33-jähriger Mann von dem 18-jährigen mutmaßlichen Haupttäter mit einem Jagdmesser so schwer verletzt, dass er wenig später an den Folgen starb (33-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Sinzig). Daher hat die zuständige Staatsanwaltschaft gegen den 18-Jährigen Anklage wegen Totschlags sowie gegen ihn und die 19-, 20- und 24-jährigen Mittäter wegen gemeinschaftlicher und bandenmäßig begangener schwerer räuberischer Erpressung, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen erhoben. Die Angeschuldigten befinden sich seit Ende Februar in Untersuchungshaft. Sie haben sich im Ermittlungsverfahren teilweise eingelassen oder von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Den vier jungen Männern deutscher Staatsangehörigkeit wirft die Koblenzer Staatsanwaltschaft vor, zunächst am 18. Februar, gegen 19.30 Uhr, gemeinschaftlich zwei minderjährige Geschädigte unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und Betäubungsmitteln genötigt zu haben. Die Angeklagten sollen die vermeintlich geschädigten 16-jährigen Jugendlichen dabei massiv körperlich misshandelt haben. Zudem sollen zwei der vier Angeschuldigten eines der Opfer dazu gezwungen haben, einen nahe gelegenen Bankautomaten aufzusuchen und dort weitere 500 Euro Bargeld abzuheben und ihnen auszuhändigen.

Währenddessen sollen die beiden anderen Angeschuldigten den zweiten Jugendlichen bewacht und am Verlassen des Tatortes – ein Bolzplatz in unmittelbarer Nähe zum Supermarkt an der Sinziger Harbachstraße – gehindert haben. Eine Stunde später, gegen 20.30 Uhr, soll der 18-Jährige, ohne Tatbeitrag der drei anderen Angeschuldigten, auf dem Rewe-Parkplatz während einer Auseinandersetzung mit einem 33-jährigen Mann mit besagtem Messer auf ihn eingestochen haben. Dabei verletzte er ihn derart, dass er nach erfolgloser Reanimation im Laufe der Nacht in einem Koblenzer Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Brustverletzung verstarb.

Für den Prozess sind vorerst acht Verhandlungstage bis zum 20. September terminiert.