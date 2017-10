Kürzungspläne der Deutschen Bahn

ALTENAHR. Um mehr Kapazitäten für den Güterverkehr zu schaffen, will die Bahn den Verkehr der Ahrtalbahn (RB 30) zwischen Remagen und Bonn einschränken. Dagegen formt sich Protest, zumal Schäden für den Tourismus befürchtet werden.

Konkret sollen nach Planung der DB-Netz AG die Direktverbindungen der Ahrtalbahn nach Bonn über Remagen in der Zeit zwischen 9.30 und 15.30 Uhr, sowie nach 19 Uhr wegfallen. Konsequenz: Fahrgäste aus dem Ahrtal müssten dann in Remagen umsteigen und gegebenenfalls Wartezeiten in Kauf nehmen.

Das hat die Politik im kompletten Ahrtal auf den Plan gebracht – von Bundestagsabgeordneten über Landtagsabgeordnete bis hin zu Kreis- und Kommunalpolitikern. Protest hagelte es bereits von der CDU-Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil und ihrer sozialdemokratischen Kollegin und Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Andrea Nahles. Unisono sagen beide: „Das ist inakzeptabel.“ Und stehen damit in der selben Front wie Landrat Jürgen Pföhler und Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen und die Verbandsgemeinde Altenahr mit Bürgermeister Achim Haag, deren oberste Gremien sich mit gleichlautenden Resolutionen gegen das Vorhaben der Bahn wenden. Diese Resolution hat der Verbandsgemeinderat von Altenahr am Dienstagabend bereits einstimmig verabschiedet. An diesem Donnerstag soll sie den Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler passieren, am Freitag den Kreistag von Ahrweiler.

Letzterem gehören auch die CDU-Landtagsabgeordneten Horst Gies und Guido Ernst an. Beide sehen in den Bahnplänen massive Einschränkungen für die Bürger des Ahrtals und den Tourismus. Denn Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Remagen und Bonn hätten auch negative Auswirkungen auf die Nutzung der Gästetickets der Kommunen, die den Übernachtungsgästen freie Fahrt garantieren. Zudem nennt Guido Ernst es einen „Witz, dass man ein Teil des Problems der Überlastung der linksrheinischen Bahnstrecke damit lösen will, dass man die Ahrtalbahn einschränkt, um noch mehr Kapazitäten für lautere Güterzüge zu haben.“

Im Altenahrer Verbandsgemeinderat brachte für die CDU-Fraktion Hubertus Kunz die Resolution ein. Dies mit dem Einstieg: „Gegen die Pläne der Bahn müssen wir uns massivst wehren.“ Vor dem Hintergrund, dass das mittlere Ahrtal zusätzliches Pkw-Aufkommen nicht verkraften könne, fordert der Verbandsgemeinderat, das Fahrplanangebot nicht nur unverändert sicherzustellen, sondern den Schienenpersonenverkehr wesentlich auszuweiten.

Schwerwiegende Folgen für Tourismus befürchtet

So soll die Bahn adäquate Maßnahmen zur Eindämmung des Individualverkehrs ergreifen. Dazu zählten etwa Taktverkürzungen und Fahrzeitverlängerungen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Personenzüge bereits heute auf der Strecke Koblenz-Bonn sehr hoch ausgelastet respektive überfüllt seien.

Die politischen Gremien im Kreis Ahrweiler vertreten gemeinsam die Auffassung, dass die Maßnahmen schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für den Tourismus hätten, da der Kreis Ahrweiler mit dem Ahrtal einen attraktiven Naherholungsraum für das angrenzende Nordrhein-Westfalen darstellt. Die Kürzungen würden auch dazu führen, dass zum Beispiel Berufspendler trotz Jobtickets auf das Auto ausweichen müssten.

Die Planungen der DB Netz AG, weitere Güterzugkapazitäten auf der linken Rheinseite zu schaffen, werden ebenfalls „kategorisch abgelehnt“. Diese stünden „im eklatanten Widerspruch“ zu allen Bemühungen, insbesondere auch der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG, den Güterverkehrslärm im Rheintal einzudämmen.

„Die linksrheinische Strecke muss vom Güterverkehr drastisch entlastet werden“, lautet daher die Forderung, die auch Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Kreis untermauern wollen. Entsprechende Schützenhilfe hat es aus der Stadt Bonn und aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis in den vergangenen Tagen bereits gegeben. Neben der Forderung nach eine Abkehr von den Plänen der DB-Netz AG lautet die einmütiger Forderung an das Bundesverkehrsministerium, die Vorstände von Bahn AG, DB-Netz AG, Bundesnetzagentur sowie Eisenbahnbundesamt, das Fahrplanangebot der Ahrtalbahn zwischen Remagen und Bonn „auch über 2018 hinaus unverändert sicherzustellen“.

Auch müsse „dringend geprüft“ werden, ob nicht eine Durchbindung der Voreifelbahn (Bonn-Euskirchen-Köln) über Bonn und Remagen hinaus bis Ahrbrück möglich sei.

Dieses könne durch den Ausbau einer entsprechenden linksrheinischen S-Bahnverbindung realisiert werden. Schon heute seien die vorhandenen Bahnverbindungen an den Wochenenden kaum oder nur mangelhaft in der Lage, das hohe Fahrgastaufkommen auf der Ahrtalbahn zu bewältigen. Nicht eine Ausdünnung des Fahrplanes, sondern eine Verdichtung und Ausweitung des Zugangebotes seien dringend geboten.