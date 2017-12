Advent an der Mittelahr

ALTENAHR. Mit abwechslungsreichen Angeboten für Groß und Klein lockten die Altenahrer „Sternstunden“ am Wochenende an die Mittelahr. Die Brückenstraße wurde dabei in diesem Jahr für Autofahrer nicht gesperrt.

Von Christine Schulze, 18.12.2017

Die Besucher genossen die gelassene Stimmung dieses Weihnachtsmarkts, um in aller Ruhe mit Freunden einen Glühwein oder ein paar Reibekuchen zu genießen. Außerdem gab’s an einigen Buden Schmückendes, Wärmendes und Weihnachtliches zu kaufen. Mit etwas Glück konnte man einen der Gewinne aus der Tombola mit nach Hause nehmen. Die ansprechend eingepackten Dinge waren durch Spenden zusammengekommen. Der Erlös ist für die Arbeit des Verkehrsvereins „Weinort Altenahr“ bestimmt, der die großen Feste im Ort organisiert.

Für die Kinder gab’s außer der traditionellen Krippenrallye durch den Ort einiges zu tun. Auf dem Hauptplatz der Veranstaltung, Mönch’s Terrasse, drängten sich die Kleinen zu dem Gatter mit den beiden Schafen, die meist zu den „Sternstunden kommen“. Ganz mutige streichelten die wolligen Tiere durch die Gitterstäbe hindurch. Nebenan lud die Mittelalter-Tanzgruppe Saltamus Gaudio zum Basteln von kleinen Wichteln aus Tannenzapfen als Baumschmuck oder zum Flechten von Freundschaftsbändern ein.

Ein kleines Kettenkarussell drehte sich auf dem Platz am Hotel zur Post. Außer Lebkuchenherzen und Lederwaren gab’s dort eine Bastelstube für letzte Weihnachtsgeschenke und eine Leseecke. Hit für die Jungen und Mädchen war die Kunst-Eisbahn auf der Terrasse des Cafés Caspari samt Schlittschuhverleih. Da konnte so mancher erste Schritte auf der „Eisbahn“ ausprobieren.

Zu den Aktivitäten für die großen Festbesucher gehörten geführte Wanderungen mit Glühwein, eine Wanderung durch den Ort mit dem Nachtwächter, das Adventslieder-Singen im Kerzenschein an der Treppe zur Kirche. Für Musik an der Eislaufbahn sorgten die „Sternen-Schnäuzer“, die Jugend des Blasorchesters Altenahr gab ein schwungvolles Platzkonzert, und die Altenahrer „Turmbläser“ ließen ihre Instrumente erklingen. Schließlich sangen der Altenahrer Kirchenchor und der Kinderchor gemeinsam.

Schon bei der Eröffnung der 13. „Sternstunden“ waren die Kindergartenkinder ganz groß mit einem Lied und einem Singspiel herausgekommen. Weinkönigin Tina Marie hatte das Vergnügen, sie im Namen des Nikolaus‘ dafür mit Schokoladen-Weihnachtsmännern zu belohnen. Mit Freude eröffnete die Weinmajestät auch den Markt. Einladende Worte sprachen Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann und die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Eva Flügge.

Zum ersten Mal bei den „Sternstunden“ war die Brückenstraße nicht gesperrt, so dass die Buden und Attraktionen auf die drei Plätze am Hotel zur Post, der Mönchs‘ Terrasse und am Café Caspari konzentriert waren. Auf der Straße standen folglich keine Buden, und die Autos hatte freie Fahrt. Die mussten sich allerdings wegen der Festbesucher in Acht nehmen. Wie Bürgermeister Fuhrmann ausführte, sollte dies ein Versuch sein. Bleibt abzuwarten, wie es im kommenden Jahr aussieht.