Polizei bittet um Hinweise

NÜRBURG. Ein auffälliges Auto ist in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Nürburgrings gestohlen worden: Auf dem weißen Porsche GT3 RS befand sich eine aufgeklebte Zahl "390" als Startnummer.

In der Nacht zum Dienstag, vermutlich gegen 4 Uhr, so die Polizeidirektion Mayen, wurde in Nürburg ein weißer Porsche GT3 RS gestohlen. Am hinteren rechten Seitenfenster des Sportwagens, der in der Kirchstraße abgestellt war, befand sich die Zahl 390 als aufgeklebte Startnummer. Hinweise zum Verbleib des Pkw erbittet die Polizei in Adenau, 0 26 91/92 50, oder die Kripo Mayen, 02 51/8 10.