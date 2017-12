Fahrer wollte sich Verkehrskontrolle entziehen

Bad Breisig. Ein junger Mann aus dem Kreis Ahrweiler lieferte sich eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei Remagen auf der B9, erst in Fahrtrichtung Bonn und später Fahrtrichtung Koblenz. Auch anderer Autofahrer wurden gefährdet.

Eine Verfolgungsjagd mit Beamten der Polizei Remagen lieferte sich am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein junger Mann aus dem Kreis Ahrweiler. Zunächst wollte die Streife der Polizeiinspektion (PI) ihn und seinen schwarzen 3er BMW in Bad Breisig einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale und flüchtete über die B9 zunächst in Fahrtrichtung Bonn.

Im Sinziger Hochverteiler wäre es dann fast zu einem Unfall mit einem unbeteiligten Autofahrer gekommen, der stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem flüchtenden Wagen zu verhindern. Danach setzte der 20-Jährige völlig unbeeindruckt seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die B9 fort, diesmal wieder in Fahrtrichtung Koblenz.

Während der Verfolgungsfahrt überholte er andere Fahrzeuge zum Teil auf riskante Weise. Letztendlich stellten die Polizisten den jungen Mann mit seinem Pkw im Industriegebiet Mülheim-Kärlich. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und sich vermutlich deswegen der Verkehrskontrolle entziehen wollte.

Die Polizei Remagen bittet Zeuge, aber auch Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der PI unter 02642/93820 oder per Mail unter piremagen@polizei.rlp.de zu melden.