Über den Garten eingestiegen

Sinzig. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagmorgen über den Garten in ein Sinziger Einfamilienhaus eingestiegen sind. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenaussagen, die zur Festnahme der mutmaßlichen Täter führen.

Von Dierk Himstedt, 11.08.2019

Im Zeitraum von Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 10 Uhr ist vermutlich in ein Einfamilienhaus in der Vehner Straße im Sinziger Ortsteil Löhndorf eingebrochen worden. Die mutmaßlichen Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei gibt an, dass zudem in der Heribertusstraße vermutlich ein Maschendrahtzaun einer Wiese überstiegen wurde, die sich im hinteren Bereich des Hausgrundstückes befindet. Zudem wurde laut der Polizei ein Gartentor aufgehebelt. Schäden und Diebesgut konnten bisher allerdings nicht festgestellt werden.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn jemand etwas gesehen haben sollte, bitte die Polizei, dass derjenige sich umgehend unter der Rufnummer 02642-93820 meldet.