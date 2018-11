Falsche Dosierung für Medikament Vomex

ANDERNACH. Die Polizei bittet bei der Suche nach der Mutter eines zweijährigen Kindes um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Frau kaufte am Mittwochmorgen in Andernach das Medikament Vomex und erhielt versehentlich eine falsche Dosierungsanweisung. Dem Kind drohen Gesundheitsschäden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2018

Die Polizei sucht eine etwa 30 Jahre alte Mutter und bittet dabei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Beamten mitteilen, kaufte die Frau am Mittwochmorgen in der Center-Apotheke am Hit-Markt in Andernach in der Erfurter Straße Vomex Saft für ihr zwei Jahre altes Kind. Eine Angestellte notierte der Mutter versehentlich die falsche Dosierung des rezeptfreien Safts. Statt drei mal fünf Milliliter wie in der Dosierungsanleitung angegeben, notierte sie drei mal 15 Milliliter. Eine solche Dosierung führt laut Polizei bei dem Kleinkind zu Gesundheitschäden.

Die etwa 30 Jahre alte Frau wird als 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hat braune, schulterlange Haare. Die Apotheke und die Polizei warnen vor der Verabreichung des Vomex-Saftes an das erkrankte Kind in der notierten Dosierung.

Personen die Hinweise zu der jungen Frau geben können und/oder die Kundin selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei in Andernach unter der Telefonnummer 02632/9210 in Verbindung zu setzen.