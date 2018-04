Sinzig. Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend in Sinzig mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.04.2018

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagabend in Sinzig. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 18.20 Uhr an der Kölner Straße unterwegs, als sie am dortigen Kreisel mit dem Auto eines 47-Jährigen zusammenstieß.

Die Radfahrerin stürzte nach der Kollision und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Autofahrer mussten nach dem Unfall mit Behinderungen rechnen: Mehr als eine Stunde lang war der Verkehr in der Innenstadt laut Polizei stark beeinträchtigt.

Die Polizeiinspektion Remagen fragt nun, wer als Zeuge Angaben zum Unfallhergang machen kann. Hinweise werden unter der Rufnummer 02642/9382-0 entgegen genommen.