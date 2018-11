Niederzissen. Der Polizei ist am Montag ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Auf dem A61-Rastplatz "Brohltal-West" fanden die Beamten bei der Kontrolle eines Fahrzeugs Betäubungsmittel im Millionenwert.

Ein dicker Fisch ging der Polizei an der Autobahn A61 ins Netz: 82 Kilogramm Drogen wurden sichergestellt. Wert: rund eine Million Euro.

Einer Zivilstreife der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz gelang am Montagabend damit ein großer Schlag gegen die Drogenszene. Auf dem Rastplatz „Brohltal-West“ auf der A61 kontrollierten die Beamten einen deutschen Kleintransporter aus dem Frankfurter Raum. Da ihnen direkt ein starker Marihuanageruch entgegen schlug und in einer Ablage der Fahrertür zugriffsbereit ein Klappmesser und ein Cuttermesser sichtbar waren, erfolgte eine eingehende Prüfung.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie die Schiebetür des Transporters öffneten: Im Laderaum lag eine große Anzahl von Aluminiumbeuteln, die Marihuana und Haschisch enthielten. Die Fahrerin, eine belgische Staatsangehörige, hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, zu versuchen, die darin verpackten Drogen zu verstecken.

Insgesamt, so wurde festgestellt, befanden sich im Fahrzeug rund 72 Kilogramm Marihuana und etwa zehn Kilogramm Haschisch. Diese Mengen entsprechen einem Straßenverkaufswert von fast einer Million Euro. Die Betäubungsmittel und die aufgefundenen Messer wurden sichergestellt und die Fahrerin für Folgemaßnahmen an die zuständige Kriminalpolizei in Mayen übergeben.

Die Frau wurde am Morgen nach der Kontrolle dem Haftrichter vorgeführt, der direkt Untersuchungshaft anordnete. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.