Falsche Dosierung von Medikament

ANDERNACH. Nachdem die Polizei nach der Mutter eines zweijährigen Kindes gesucht hatte, konnten die Beamten am Abend Entwarnung geben. Die Frau hatte am Mittwochmorgen die falsche Dosierungsanweisung für ein Medikament erhalten. Ihrem Kind drohten Gesundheitsschäden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2018

Nach einem öffentlichem Aufruf haben sich am Mittwochabend die Eltern eines zweijährigen Kindes bei der Polizei in Andernach gemeldet. Nachdem bekannt worden war, dass die Mutter des Kindes am Morgen beim Kauf des Medikaments Vomex eine falsche Dosierungsanweisung bekommen hatte und dem Kind mit dieser Gesundheitssschäden drohten, hatten die Beamten auch die Bevölkerung um Hinweise bei der Suche nach der Mutter gebeten.

Wie die Eltern am Abend auf der Polizeiwache angaben, hatten sie die Packungsbeilage gelesen und ihrem Kind das Medikament entsprechend den dortigen Dosierungsangaben verabreicht. Die versehentlich falsch vermittelten Angaben ließen sie außer Acht.