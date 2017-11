Bunter Vogel

Metternich. Das Tier irrte durch ein Wohngebiet, bis eine Anwohnerin die Polizei rief. Das bunte Tier ging den Beamten in ein "geliehenes Netz". Wem der Vogel gehört, ist unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2017

Pfaue gelten als Symbol für Schönheit, aber auch für Unsterblichkeit. Ob sich das wohl ein Pfau im rheinland-pfälizischen Metternich zu Herzen genommen hat? Am Sonntag spazierte das Tier in der Nähe einer vielbefahrenen Straße durch ein Wohngebiet.

Gegen 12 Uhr endete seine Wanderung im Garten einer Anwohnerin, die die Polizei zu Hilfe rief. Die Beamten fingen den Pfau "mittels eines geliehenen Netzes und der Mithilfe der Anwohner".

Anschließend ging es, gut gesichert in einer Einsatztasche, per Streifenwagen zum Zoo Neuwied. Dort wurde das Tier nach vorheriger Absprache - vorerst in Quarantäne - untergebracht. Sofern sich kein Eigentümer melde, werde der "bunte Vogel" wohl in die Zoofamilie aufgenommen, heißt es in der Polizeimeldung.