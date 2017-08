PLITTERSDORF. Nachdem der im Ahrgebirge liegende 100-Seelen-Ort Plittersdorf beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in diesem Jahr schon den Kreisentscheid gewonnen hat, kam am Mittwoch die Jury für den Landesentscheid zu Besuch.

Von Sebastian Kirschner, 17.08.2017

Norbert Zimmermann und Katja Hartig vom Dorfverein Plittersdorf führten die sechsköpfige Kommission herum und präsentierten stolz die Entwicklungen der letzten Zeit. Aushängeschilder nach außen sind das Gemeinschaftshaus, der Spiel- und Bocciaplatz und natürlich die aus dem 15. Jahrhundert stammende Kapelle. Großen Wert legen die Plittersdorfer auf zahlreiche Infoveranstaltungen und eine engagierte Nachbarschaftshilfe. Demografie ist ein wichtiger Faktor: Sechs neue Grundstücke wurden in Ortsrandlage ausgewiesen und sollen in den nächsten Jahren ausschließlich an junge Familien vergeben werden. Leerstand gibt es im Dorf keinen.

Für ältere Menschen gibt es seit vielen Jahren den monatlichen „Kaffeeklatsch“. Seit 2015 ist die klassische Kirmes überarbeitet worden. Mit Sport-Events lässt sich mittlerweile auch eine jüngere Zielgruppe für das Traditionsfest begeistern. Dieses Jahr gibt es erstmalig einen „Coolen Abend“ der Dorfjugend. In Sachen Tourismus konzentriert sich der Ort besonders auf Wanderer und Mountainbiker, aber auch Extremsportler.

In Eigenregie wurden in den vergangenen Monaten alle Wege runderneuert. Mit fünf rettungsdienstlich ausgebildeten „First-Respondern“ und einem gemeinsamen Hühnerstall-Projekt möchte das Dorf auch in Zukunft attraktiv für die Anwohner bleiben. „Digitales Dorf“ ist ein großes Zukunftsprojekt: Hotspot am Bürgerhaus und Internetausbau sind geplant. Mit einer Entscheidung der Jury ist ab dem 7. September zu rechnen.