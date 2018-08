Angriff bei Andernach

Andernach. Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der B9 zwischen Brohl und Andernach niedergeschlagen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2018

Auf dem Parkplatz "Fronich" an der Bundesstraße 9 zwischen Brohl und Andernach ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer niedergeschlagen worden, als er sich an seinem Fahrzeug aufhielt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff gegen 7.30 Uhr.

Die Täter sind bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02632/921-0 oder per E-Mail an piandernach@Polizei.rlp.de entgegen.