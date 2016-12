Konzert des Blasorchesters Altenahr

25.12.2016 ALTENAHR. In der Pfarrkirche "Maria Verkündigung“ spielten die Musiker nicht nur die Klassiker.

. Mit einem bunten Strauß an weihnachtlichen Melodien quer durch die Musikgeschichte hat das Blasorchester Altenahr vor dem Heiligen Abend die Altenahrer in ihrer Pfarrkirche „Maria Verkündigung“ schwungvoll auf das Fest der Geburt des Herrn eingestimmt. Das Publikum spendete reichlich Applaus und ließ sich sichtbar von der Musik packen.

Wer dachte, er käme zum Blasorchester und könne sich einfach zurücklehnen, der hatte weit gefehlt. In „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ mussten die Zuhörer tatkräftig mitsingen, was sie aber auch gerne und laut taten. Mit André Waigneins „Air for Winds“ war dann jedoch Entspannung angesagt. Durch das adventliche Dickicht brach schon mit dem dritten Stück die weihnachtliche Freude: „Joy to the World.“

Wuchtig begann die Advents-Fantasie von Roland Kernen, die drei Adventsklassiker verarbeitet. „Macht hoch die Tür“ schraubte sich von einer besinnlichen Zweistimmigkeit hinauf in ein mehrstimmiges Panorama. „Maria durch ein Dornwald ging“ stampfte zunächst als Marsch durch die Kirchenmauern, um dann plötzlich in einer Elegie zusammenzubrechen.

Mit „O Bethlehem, du kleine Stadt“ wurden die Zuhörer in eine süße Träumerei eingelullt, die mit den knallenden Klanghölzern der „Petersburger Schlittenfahrt“ jäh zum Ende gebracht wurden. Mit Peitschen und Glockenspiel konnte man sich in dem tief verschneiten russischen Winter wähnen. Mit der bekanntesten Melodie aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Judas Maccabäus“ ging es weiter. Doch bei „Tochter Zion“ gaben sich die Musiker nicht mit einem bloßen Choralsatz zufrieden. Sie spielten eine Paraphrase aus den 1980er-Jahren, die das Stück um neue Melodien und Instrumente erweitert. In einem großen Crescendo bohrte sich die Komposition bis zum strahlenden Höhepunkt. Das „Concerto d'Amore“ von Jacob de Haan mixte gekonnt Barock und Swing und lud mit seinem großen musikalischen Bogen zum Verweilen ein.

Ein letzter Ausflug in klassische Gefilde unternahmen die Mannen von Dirigent Dieter Bergmann mit „Adeste Fidelis“, einer Melodie aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. Nach einer einleitenden Fanfare nahm sich die Melodie komplett zurück, um dann durch alle Register des Orchesters zu geistern.

Weihnachtliche Pophits durften an diesem Abend natürlich nicht fehlen. Die Ex-Beatles Paul McCartney und John Lennon kamen mit „Wonderful Christmas Time“ und „Happy Xmas“ zu Gehör. Frank Sinatras Klassiker „Winter Wonderland“ durfte ebenso wenig fehlen wie Bing Crosbys „White Christmas“ oder Dean Martins „Let it snow“. Zur Zugabe waren dann wieder die Zuschauer gefragt: Mit einem gemeinsamen „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ war der vorweihnachtliche Stimmungshöhepunkt endgültig erreicht und nach einer weiteren Welle des Applauses ging es beschwingt in den Adventsabend. (Sebastian Kirschner)