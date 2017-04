Konzert in Maria Laach

MARIA LAACH. Capella Lacensis wagt sich in der Abteikirche an einen sperrigen Stoff gegenwärtiger Musik. Mit „Passio“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt steht eine Vertonung der Leidensgeschichte Jesu auf der Tagesordnung.

Von Sebastian Kirschner, 13.04.2017

Für Musiker wie Zuhörer stand kein einfaches Programm am Anfang der Karwoche in der Abteikirche Maria Laach. Mit „Passio“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt stand eine Vertonung der Leidensgeschichte Jesu nach dem Johannesevangelium auf der Tagesordnung, die mit dem großen Klassiker von Johann Sebastian Bach gar nichts zu tun hat. Der größte Teil des zahlreichen Publikums ließ sich auf die Erfahrung ein und zollte der großen Leistung der Musiker mit stehenden Ovationen Respekt.

Die Capella Lacensis unter Leitung von Benediktiner Philipp Meyer machte von Anfang an keine Gefangenen. Nach Paragraph 7 aus Cornelius Cardews „The Great Learning“ sangen sie die Chorimprovisation „Qui passus es pro nobis. Miserere nobis. Amen“ und machten mit langgezogenen Melodiebögen direkt klar, dass man für diesen Abend genügend Sitzfleisch mitgebracht haben muss.

Jesus als triumphierender Unschuldiger

Dass Musik zwischen Sperrigkeit und Sphärischem nicht erst eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist, zeigte Gregorio Allegris „Miserere mei“, eine Mottete für insgesamt drei Chöre, die in der Kirche verteilt sangen. Unter den Echoeffekten vibrierte der ganze Sakralraum. Pater Albert Sieger führte mit ein paar geistlichen Worten ins Hauptwerk des Abends ein.

Für das Evangelium nach Johannes ist Jesus nicht der leidende Gestrafte, sondern der triumphierende Unschuldige, der noch am Kreuz seine Nachfolge regelt. Dem paradoxen wie tief symbolischen Text widmet Pärt eine über einstündige Meditation, die mit einem Chor, fünf Sängern und vier Instrumentalisten auskommt. Die Capella wurde dabei vom Vokalensemble Scherzo aus London und dem Neuen Rheinischen Kammerorchester Köln unterstützt.

Interpretation einzelner Kapitel des Evangeliums

Mit einfachen, fast primitiven Motiven hat der Komponist das 18. und 19. Kapitel des Evangeliums vertont, ohne jegliche Abweichungen vom Text, wie sie etwa Bach zahlreich einstreut. In beinahe allzu großer Ruhe fließt der Text dahin und die Musik lebt maßgeblich von der Wiederholung. Nicht nur die harten Kirchenbänke, auch die mitunter in die Unendlichkeit hineingezogenen Silben machten die Hörerfahrung stellenweise nahezu schmerzhaft.

Einige Zuschauer wollten sich das nicht in Gänze geben und gingen schon während der Vorführung. Die meisten blieben und erlebten intensive Details wie die zum Schrei aufwärts strebenden „Kreuzige ihn“-Stellen oder den Vorwurf in der Stimme der Magd, die Simon Petrus fragt, ob er auch zu diesem Jesus gehöre. Am harmonischsten wurde es, wenn das Volk seine Injurien gegen Jesus spuckte – ein Moment, in dem man sich als Zuhörer ertappte, gerade dies wohlklingend zu finden.

Nebensächlichkeiten lässt Pärt in den Mittelpunkt treten und Begriffe wie „Tempel“ interpretiert er auf eine neue Art und Weise. Nach dem Acapella-Schluss hebt die Passion noch einmal zur großen Geste an. In Zeitlupe ließ Dirigent Meyer seine Hände sinken, die Glocken der Kirche begannen zu läuten und das Publikum hielt noch so lange den Atem an, bis der Chor zum ersten Mal von der Bühne gegangen war. Danach hielt es aber keinen mehr auf den Bänken.