Amt niedergelegt

SINZIG. Michael Kappl führt berufliche Gründe für seinen Rückzug an. Vorerst wird sein Vertreter Norbert Fuchs die Geschäfte führen.

. Michael Kappl (CDU) legt sein Amt als Ortsvorsteher in Löhndorf zum 1. August nieder. „Die Ausführung des Amtes hat mir sehr viel Freude bereitet und daher ist mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Meine beruflichen Verpflichtungen sind im Verlaufe des letzten Jahres aufgrund der Übertragung einer neuen Verantwortung deutlich angestiegen. Ich kann daher nicht mehr in vollem Umfang die Zeit leisten, die die Einwohner von Löhndorf zu Recht von ihrem Ortsvorsteher erwarten“, teilte Kappl mit, der nach der vergangenen Kommunalwahl die Nachfolge von Friedhelm Münch (FWG) angetreten hatte.

Kappl hat sich bei den Mitgliedern des Ortsbeirates „für die konstruktive Zusammenarbeit“ bedankt. Er erklärte, dass er sein Mandat als Mitglied des Stadtrates weiter ausüben wird: „Hier will ich auch in Zukunft zum Wohle der Löhndorfer tätig sein.“ Der 37-jährige Kappl – derzeit amtierender Löhndorfer Schützenkönig - arbeitet als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker in Bonn-Bad Godesberg. Die Löhndorfer Ortsvorstehergeschäfte wird vorerst kommissarisch der stellvertretende Ortsvorsteher Norbert Fuchs (FWG) führen.