„Adenau Classics“ durch Eifel und Ahrtal

ADENAU. Unter dem Motto „90 Jahre Nürburgring; wir sind dabei“ führt die 27. Auflage der Oldtimer-Rallye „Adenau Classics“ vom 12. bis 14. Mai in drei Etappen 440 Kilometer durch die Eifel, entlang der Mosel und durch das idyllische Ahrtal.

Von Christoph Lüttgen, 26.03.2017

Der MSC Adenau hat 125 Startplätze für automobile Klassiker aller Art zu bieten. Ein einzigartiges Erlebnis verspricht das freie Fahren auf der Nürburgring-Nordschleife. Ambitionierte Fahrer dürfen sich auf zahlreiche Wertungsprüfungen freuen, die auf Gleichmäßigkeit und Sollzeit zu absolvieren sind. Weniger sportliche Piloten haben bei der touristischen Ausfahrt die Möglichkeit, die landschaftlich reizvolle Strecke zu genießen.

Das Rallyezentrum wird am Freitag im Eifeldorf „Grüne Hölle“ und ab Samstag im Historischen Fahrerlager des Nürburgrings eingerichtet. Die Siegerehrung steigt am Samstag im Dorint-Hotel an der Rennstrecke. Das Nenngeld beträgt 380 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter www.mscadenau.de.