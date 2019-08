Arbeit nach dem Krieg

BROHL-LÜTZING. Nanny Coetsier-Ter Weijde aus den Niederlanden begibt sich auf die Spuren ihres Vaters und besucht in Brohl den Aalschokker „Katharina“, auf dem ihr Vater einst gearbeitet hat.

Von Hildegard Ginzler, 27.08.2019

Sie ist schon ein Hingucker, die „Katharina“, letzter Aalschokker des Fischermeisters August Friedrich. Dank des eigens gegründeten Kulturvereins hat sie, überholt und gestrichen, seit 2004 auf der Rheinwiese einen Dauerliegeplatz und erinnert an die einstmals so einträgliche Rheinfischerei.

Katharina, genauer ein Beitrag über das Schiff und seine Besitzer im Heimatjahrbuch Ahrweiler 2006, weckte auch das Interesse der Niederländerin Nanny Coetsier-Ter Weijde. Sie stieß im Internet darauf, als sie nach dem Tod ihres Vaters Marinus Ter Weijde 2014 ein Fotobuch über ihn gestaltete. Denn dieser nahm 22-jährig eine Arbeit an bei August Friedrich, der in Brohl einmal zwölf Aalschokker besessen hatte. Als der Niederländer sich gegen Kriegsende bei ihm verdingt, gemeinsam mit zwei Landsleuten, gehen Friedrichs Geschäfte schlecht: Durch Beschuss auf dem Rhein besitzt er einzig noch das Fangschiff Katharina. 1939, im Schicksalsjahr der Familie des Fischermeisters, kommt Tochter Marion zur Welt und einer ihrer Halbbrüder fällt im Krieg. 1940 stirbt auch Friedrichs zweiter Sohn.

Nanny Coetsier-Ter Weijde entdeckte in den Unterlagen ihres Vaters, dass er die Dokumente zur damaligen Tätigkeit vom Mai 1943 bis Mai 1945 in Deutschland aufbewahrt hatte: etwa die Aufenthaltsgenehmigung, erteilt durch das Ausländeramt des Kreises Ahrweiler, die für Urlaube nötigen Sichtvermerke zum Grenzübertritt, Bescheinigung des Fischermeisters August Friedrich, dass sich der Pass des Matrosen Marinus Ter Weijde in seinem Besitz befinde, „zwecks Bearbeitung beim Landratsamt“.

Spätestens nach der Bombardierung der Alliierten und der Kapitulation arbeitete Ter Weijde, was ebenfalls amtlich ist, als Träger bei Tug-Boat Poelesari der US-Armee auf dem Gelände der Weißenthurmbrücke.

Es herrschte ein großer Mangel an Arbeitskräften

Doch er war kein Zwangsarbeiter. Allerdings herrschte in Deutschland ein enormer Arbeitskräftemangel. Im Mai 1943 mussten sich alle 18- bis 35-jährigen Männer in den Niederlanden zum Arbeitseinsatz anmelden. 1944 kam keiner mehr am obligatorischen Einsatz in Deutschland – meist in der Rüstungsindustrie – vorbei, weiß Tochter Nanny. Dem wollte ihr Vater vorgreifen.

Sie erzählt: „Die Nachbarn in dem Dorf, in dem mein Vater lebte und in dem er als Schreiner arbeitete, hatten Verwandte in Dreumel, einem Dorf am Fluss Waal. Das war ein Fischerdorf und vertraut mit dem Aalfischen (mit Waalschokkers). Durch diese Verwandten erfuhr er, dass ein Reeder in Deutschland einen Seemann für ein Fischerboot suchte und mein Vater erklärte sich bereit, mit zwei anderen niederländischen Fischern, Albertius, Bart, van Valburg und Johan Salet, freiwillig nach Deutschland zu fahren.“

Dort konnten sie sich frei bewegen. Es ging ihnen relativ gut. Fotos zeigen die Fischer fröhlich auf dem Aalschocker. Ter Weijdes Tochter, angereist mit Gatte Michel Coetsier, unterbreitete sie jüngst in Brohl Vertretern des Kulturvereins. Mehr noch, sie übergab dem Vorsitzenden Helmut Rosenbaum und Beisitzer Franz-Josef Döpgen ihre Originaldokumente. „Ich bin froh, dass sie eine so gute Bestimmung gefunden haben“, sagte sie bei dem Treffen, dass natürlich nicht ohne eine Begehung des Aalschokkers Katharina auskam. Sehr berührt hatte sie auch der vorangegangene Besuch bei Marion Nonn, der Tochter von Friedrich August. Sie bestätigte, dass die Holländer tüchtige Fischer gewesen seien, während Nanny Coetsier-Ter Weijde ihr mitteilen konnte, der Vater habe Arbeitgeber Friedrich in guter Erinnerung gehabt. So durften die Fischer den Beifang für sich verwenden, zum Essen, Tauschen gegen Lebensmittel oder eine Schuhreparatur. Friedrichs riet, welcher Metzger oder Lebensmittelhändler zuverlässig sei und wo man mit dem Tauschhandel Geschäfte machen konnte. Das hat Marinus Ter Weijde selbst seinem Enkel berichtet, als dieser ihn 2006 im Rahmen seiner Doktorarbeit über Etty Hillesum interviewte.

Der Zuwachs an Dokumenten, die einen Einblick in bislang unbelegte und in Brohl nicht erinnerte Geschehnisse zur Kriegszeit und zur vergangenen Erwerbsfischerei am Rhein geben, ist beim Kulturverein hochwillkommen. „Mir schwebt eine Abendveranstaltung zu dem Thema vor“, so Rosenbaum. Nanny Coetsier-Ter Weijde und ihr Mann sind gerne gewillt, die Einladung anzunehmen, einen solchen Abend mitzugestalten.